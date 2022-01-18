https://sputnik-georgia.ru/20220118/zhena-mogenshterna-prokommentirovala-pokhozhdeniya-repera--video-263675525.html
Жена Могенштерна прокомментировала "похождения" рэпера – ВИДЕО
Жена Могенштерна прокомментировала "похождения" рэпера – ВИДЕО
Главное, что бы ценил, считает Дилара и признается, что на ранние романтические связи Алишера смотрит спокойно
2022-01-18T07:03+0400
2022-01-18T07:03+0400
2022-01-18T07:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259203540_0:134:1050:725_1920x0_80_0_0_4b898a10b4c4f63bb52deb36e59cdc2b.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна – Дилара Зинатуллина поделилась своими мыслями по поводу его "похождений" до свадьбы.В интервью на YouTube-канале Дианы Астер Дилара рассказала, что относится спокойно к прошлым романам Моргенштерна. Пара во время своих романтических отношений расставалась на год – все было не гладко, отмечает девушка."Мы расставались почти на год. Я к похождениям Алишера того периода отношусь нормально. А что он должен был делать? Сидеть и думать: "Так, через год мы сойдемся. Надо подождать". Я об этом не думаю", – говорит девушка.Дилара отметила, что на тот момент они с Алишером оба думали, что расстались навсегда. Более того, по словам Дилары, на протяжении полугода они даже не общались. Тогда Алишер не был готов к серьезным отношениям, это и стало причиной расставания. Однако потом Моргенштерн понял, что Дилара много для него значит."Есть молодые люди, которые что-то вытворяют, а потом грызут себя за это, убиваются и не понимают, зачем они это сделали. В таком человеке еще можно попытаться что-то исправить. А есть парни, которые не ценят девушек. От таких надо уходить, потому что, девчонки, вы достойны большего", – посоветовала Дилара.Пара поженилась в августа 2021 года. Сейчас артист и его жена находятся в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259203540_0:132:1050:920_1920x0_80_0_0_2a924ec4b0feed3342534e75642860f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
Жена Могенштерна прокомментировала "похождения" рэпера – ВИДЕО
Главное, чтобы ценил, считает Дилара и признается, что на ранние романтические связи Алишера смотрит спокойно
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна – Дилара Зинатуллина поделилась своими мыслями по поводу его "похождений" до свадьбы.
В интервью на YouTube-канале Дианы Астер Дилара рассказала, что относится спокойно к прошлым романам Моргенштерна. Пара во время своих романтических отношений расставалась на год – все было не гладко, отмечает девушка.
"Мы расставались почти на год. Я к похождениям Алишера того периода отношусь нормально. А что он должен был делать? Сидеть и думать: "Так, через год мы сойдемся. Надо подождать". Я об этом не думаю", – говорит девушка.
Дилара отметила, что на тот момент они с Алишером оба думали, что расстались навсегда. Более того, по словам Дилары, на протяжении полугода они даже не общались. Тогда Алишер не был готов к серьезным отношениям, это и стало причиной расставания. Однако потом Моргенштерн понял, что Дилара много для него значит.
"Есть молодые люди, которые что-то вытворяют, а потом грызут себя за это, убиваются и не понимают, зачем они это сделали. В таком человеке еще можно попытаться что-то исправить. А есть парни, которые не ценят девушек. От таких надо уходить, потому что, девчонки, вы достойны большего", – посоветовала Дилара.
Пара поженилась в августа 2021 года. Сейчас артист и его жена находятся в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
Жена Моргенштерна
: "Я уже год или полтора беременная хожу"
Не тот ракурс и без фотошопа
: в Сети критикуют недостатки фигуры жены Моргенштерна
Жена Моргенштерна похвасталась новыми часами Dior
за 400 тысяч рублей
Бассейны, рестораны, жена
: как отдыхает Моргенштерн в Дубае?
Цены кусаются
: Дилара Моргенштерн опубликовала прейскурант своего салона
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.