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Жена Могенштерна прокомментировала "похождения" рэпера – ВИДЕО

Жена Могенштерна прокомментировала "похождения" рэпера – ВИДЕО

Главное, что бы ценил, считает Дилара и признается, что на ранние романтические связи Алишера смотрит спокойно

2022-01-18T07:03+0400

2022-01-18T07:03+0400

2022-01-18T07:03+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна – Дилара Зинатуллина поделилась своими мыслями по поводу его "похождений" до свадьбы.В интервью на YouTube-канале Дианы Астер Дилара рассказала, что относится спокойно к прошлым романам Моргенштерна. Пара во время своих романтических отношений расставалась на год – все было не гладко, отмечает девушка."Мы расставались почти на год. Я к похождениям Алишера того периода отношусь нормально. А что он должен был делать? Сидеть и думать: "Так, через год мы сойдемся. Надо подождать". Я об этом не думаю", – говорит девушка.Дилара отметила, что на тот момент они с Алишером оба думали, что расстались навсегда. Более того, по словам Дилары, на протяжении полугода они даже не общались. Тогда Алишер не был готов к серьезным отношениям, это и стало причиной расставания. Однако потом Моргенштерн понял, что Дилара много для него значит."Есть молодые люди, которые что-то вытворяют, а потом грызут себя за это, убиваются и не понимают, зачем они это сделали. В таком человеке еще можно попытаться что-то исправить. А есть парни, которые не ценят девушек. От таких надо уходить, потому что, девчонки, вы достойны большего", – посоветовала Дилара.Пара поженилась в августа 2021 года. Сейчас артист и его жена находятся в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес