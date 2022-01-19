https://sputnik-georgia.ru/20220119/saakashvili-mozhet-poluchit-status-postradavshego-263732004.html

Саакашвили может получить статус пострадавшего

Саакашвили может получить статус пострадавшего

В Тбилиси не утихают разговоры о возможном присвоении Саакашвили статуса пострадавшего 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T16:44+0400

2022-01-19T16:44+0400

2022-01-19T16:48+0400

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михаил саакашвили

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служба государственного инспектора

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает аргументированным требование присвоить статус пострадавшего экс-президенту страны Михаилу Саакашвили.Ранее адвокаты Саакашвили обратились в прокуратуру с просьбой назначить их подзащитному психиатрическую экспертизу и признать его пострадавшим по делу о пытках. Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления адвокатов о том, что экс-президент подвергся избиению и унижению во время перевода в тюремную больницу в Тбилиси из руставской тюрьмы.По ее словам, аппарат Народного защитника постарается получить эту информацию от Службы государственного инспектора."Если у нас будет доступ к определенным уликам, которые дадут нам более убедительные доказательства, что есть основания для присвоения статуса пострадавшего, то мы скажем это", - отметила Ломджария.В среду группа врачей консилиума, созданного по инициативе омбудсмена, обнародовала третье заключение по состоянию Саакашвили. Документ подписывают восемь экспертов.По словам Ломджария, представленный отчет, оценки и рекомендации о состоянии здоровья Саакашвили являются итоговыми. Как отметила омбудсмен, в течение трех визитов – 23 ноября, 12 декабря и 11 января, существенных изменений в методике лечения не произошло.Вновь не выполнены рекомендации в связи с необходимостью психологической и физической реабилитации экс-президента, отметила омбудсмен."Пока ситуация существенно не изменится как с точки зрения методики лечения, так и с точки зрения состояния здоровья пациента, мы не собираемся осуществлять дополнительный визит", - заявила Ломджария.Что говорят врачиСогласно заключению, состояние Саакашвили вновь требует внимания, у него нарушение равновесия, слабость, анемия и посттравматическое нервное расстройство."Неврологическая симптоматика вновь остается, с 12 декабря она не улучшалась. Сохраняются симптомы полинейропатии, нарушение равновесия, слабость, также остается анемия, хотя она была и раньше, и посттравматическое нервное расстройство и депрессия", - заявил член консилиума Тенгиз Цуладзе.По заключению консилиума, в курс медикаментозного лечения Саакашвили важно добавить психологическую и физическую реабилитацию. По словам Цуладзе, реабилитация также поможет восстановить режим питания бывшего президента.Кроме того, консилиум считает, что в плане дополнительных исследований Саакашвили следует пройти магнитно-резонансную томографию."С неврологической точки зрения нужен мониторинг, и если болезнь будет прогрессировать, следует проводить соответствующие исследования в соответствии с симптомами", - отметил Цуладзе.По словам другого члена консилиума Георгия Григолия, все еще остаются проблемы с питанием и экс-президент, голодавший 50 дней, еще не начинал полноценно питаться. "Ничто не исключено. Если он вновь начнет голодовку, любые радикальные действия с его стороны нанесут кардинальный ущерб его здоровью", - отметил Григолия.Еще один член консилиума Григол Хурцидзе рассказал, что Саакашвили беспокоят кошмары. Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров СаакашвилиКогда "Нацдвижение" прекратит бойкот?Кризис в разгаре, Саакашвили в тюрьме - чего ждать от 2022 года в ГрузииСаакашвили о "вшивых должностях" и неврологических проблемахПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220118/advokaty-prosyat-psikhiatricheskuyu-ekspertizu-dlya-saakashvili-263711986.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, нино ломджария, служба государственного инспектора, возвращение и арест саакашвили