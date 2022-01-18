https://sputnik-georgia.ru/20220118/advokaty-prosyat-psikhiatricheskuyu-ekspertizu-dlya-saakashvili-263711986.html

Адвокаты просят психиатрическую экспертизу для Саакашвили

Адвокаты просят психиатрическую экспертизу для Саакашвили

Защитники экс-президента призывают Службу госинспектора опубликовать материалы по переводу Саакашвили из тюрьмы в больницу 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T18:46+0400

2022-01-18T18:46+0400

2022-01-18T18:46+0400

политика

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 янв - Sputnik. Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обратились в прокуратуру с просьбой назначить их подзащитному психиатрическую экспертизу и признать его пострадавшим по делу о пыткам.Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления адвокатов о том, что экс-президент подвергся избиению и унижению во время перевода в тюремную больницу в Тбилиси из руставской тюрьмы.По его словам, в первую очередь адвокатов интересует полная запись перевода экс-президента в тюрьму.В тоже время адвокат заявил, что не ждет, что Саакашвили признают пострадавшим по делу."У нас нет иллюзий, что его признают пострадавшим. Соответственно, мы призываем госинспектора опубликовать имеющийся у него материалы, так как на это есть согласие самого пострадавшего", - сказал Гварамия.Пенитенциарная служба освобождена от штрафа из-за видео Саакашвили >>Кроме того, адвокаты настаивают на проведении Саакашвили полной медицинской экспертизы."Мы требуем экспертного заключения при одном условии – его не должно проводить только экспертное государственное учреждение. Проводить экспертизу должна комиссия, созданная по принципу паритета. Для нас важна не только психолого -психиатрическая экспертиза , но и полная медэкспертиза", - сказал Гварамия.По его словам, сторона защиты требует подключения к экспертизе специалистов центра "Эмпатия".В начале декабря глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов, неадекватное применение которых расценивается как фармакологическая пытка. Лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили заявила, что психотропные препараты экс-президенту назначили из-за проблем со сном. Эксперты Народного защитника после консилиума исключили заключение центра "Эмпатия".Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта >>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили