https://sputnik-georgia.ru/20220121/na-nervakh-adel-neozhidanno-rasplakalas-pered-fanatami--chto-proizoshlo--263789724.html

На нервах: Адель неожиданно расплакалась перед фанатами – что произошло?

На нервах: Адель неожиданно расплакалась перед фанатами – что произошло?

Знаменитость не смогла сдержать своих эмоций во время эфира в Инстаграм. Подписчики заметили, что звезда находится на грани неравного срыва 21.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-21T15:09+0400

2022-01-21T15:09+0400

2022-01-21T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Британская певица Адель взволновала поклонников – звезда вышла на связь и неожиданно расплакалась в прямом эфире в Инстаграм. Недавно Адель возвратилась на сцену и стала чуть ли не самой обсуждаемой певицей в соцсетях. Звезда записала новый альбом, сняла несколько клипов и стала чуть чаще общаться с фанатами. Но недавний эфир певицы в соцсетях заставил всех задуматься о ее психологическом состоянии. Адель записала эмоциональное видеообращение, в котором подробно описала, что произошло с ее турне. При этом звезда выглядела подавленной и нервной. Главная артистка Британии с горечью в голосе сообщила, что ее концерт, запланированный на 21 января, переносится на апрель. Половина команды звезды заболела COVID-19, а сама певица истощена от усталости. Певица призналась, что не спала больше суток, пытаясь составить план действий, но в итоге сдалась. В конце ролика она расплакалась, растрогав всех подписчиков. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, адель, шоу-бизнес