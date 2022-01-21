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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220121/na-nervakh-adel-neozhidanno-rasplakalas-pered-fanatami--chto-proizoshlo--263789724.html
На нервах: Адель неожиданно расплакалась перед фанатами – что произошло?
На нервах: Адель неожиданно расплакалась перед фанатами – что произошло?
Знаменитость не смогла сдержать своих эмоций во время эфира в Инстаграм. Подписчики заметили, что звезда находится на грани неравного срыва 21.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-21T15:09+0400
2022-01-21T15:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
в мире
адель
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Британская певица Адель взволновала поклонников – звезда вышла на связь и неожиданно расплакалась в прямом эфире в Инстаграм. Недавно Адель возвратилась на сцену и стала чуть ли не самой обсуждаемой певицей в соцсетях. Звезда записала новый альбом, сняла несколько клипов и стала чуть чаще общаться с фанатами. Но недавний эфир певицы в соцсетях заставил всех задуматься о ее психологическом состоянии. Адель записала эмоциональное видеообращение, в котором подробно описала, что произошло с ее турне. При этом звезда выглядела подавленной и нервной. Главная артистка Британии с горечью в голосе сообщила, что ее концерт, запланированный на 21 января, переносится на апрель. Половина команды звезды заболела COVID-19, а сама певица истощена от усталости. Певица призналась, что не спала больше суток, пытаясь составить план действий, но в итоге сдалась. В конце ролика она расплакалась, растрогав всех подписчиков. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, адель, шоу-бизнес

На нервах: Адель неожиданно расплакалась перед фанатами – что произошло?

15:09 21.01.2022
© AP Photo / Jordan StraussПевица Адель
Певица Адель - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Jordan Strauss
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Знаменитость не смогла сдержать своих эмоций во время эфира в Инстаграм. Подписчики заметили, что звезда находится на грани неравного срыва
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Британская певица Адель взволновала поклонников – звезда вышла на связь и неожиданно расплакалась в прямом эфире в Инстаграм.
Недавно Адель возвратилась на сцену и стала чуть ли не самой обсуждаемой певицей в соцсетях. Звезда записала новый альбом, сняла несколько клипов и стала чуть чаще общаться с фанатами.
Но недавний эфир певицы в соцсетях заставил всех задуматься о ее психологическом состоянии. Адель записала эмоциональное видеообращение, в котором подробно описала, что произошло с ее турне. При этом звезда выглядела подавленной и нервной.
Главная артистка Британии с горечью в голосе сообщила, что ее концерт, запланированный на 21 января, переносится на апрель.

"Привет. Мне очень жаль, но мое шоу не готово", – рассказала Адель, а также добавила, что из всех сил старалась успеть завершить подготовку, но коронавирус внес свои корректировки.

Половина команды звезды заболела COVID-19, а сама певица истощена от усталости. Певица призналась, что не спала больше суток, пытаясь составить план действий, но в итоге сдалась. В конце ролика она расплакалась, растрогав всех подписчиков.
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