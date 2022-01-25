https://sputnik-georgia.ru/20220125/volosy-ne-zuby-lolita-neozhidanno-smenila-imidzh---video-263862172.html

Волосы не зубы: Лолита неожиданно сменила имидж - ВИДЕО

Волосы не зубы: Лолита неожиданно сменила имидж - ВИДЕО

Известная артистка решила с юмором прокомментировать произошедшее и показала фанатам забавный ролик

2022-01-25T11:44+0400

2022-01-25T11:44+0400

2022-01-25T11:44+0400

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лолита милявская

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Российская певица Лолита неожиданно сменила имидж – видео из салона красоты появилось в Инстаграм звезды и рассмешило подписчиков. Лолита Милявская очень любит менять стиль и поражать публику неожиданными образами. После того, как певица похудела, она стала чаще появляться в ультракоротких нарядах, а теперь решила заняться и волосами. Лолита кардинально сменила имидж. Результатами своего преображения звезда поделилась в Инстаграм. Певица опубликовала видеоролик, на котором проводит время в салоне красоты. "Обросла за два месяца так, что кому-то на паричок хватило бы. Но теперь, причесанная в стиле "приличная женщина", возвращаюсь к гламуру. На фоне падающего рубля, мои упавшие на пол салона волосы – это сущая ерунда", – прокомментировала звезда. Забавно то, что парикмахер решил поддержать артистку и также решился на перемены во внешности. Вот только ему пришлось расстаться с густыми кудрями и побриться налысо. Но "волосы не зубы", как отметили фанаты в комментариях и похвалили Милявскую за умение поднять настроение и ослепить всех красотой. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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лолита милявская, российский шоу-бизнес