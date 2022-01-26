https://sputnik-georgia.ru/20220126/korolevskie-simptomy-politicheskogo-bomonda-gruzii-263884857.html

"Королевские" симптомы политического бомонда Грузии

"Королевские" симптомы политического бомонда Грузии

Пресса тонко подметила, что в лексиконе всех появлявшихся за последние годы мускулистых политических лидеров, энергично начинало фигурировать местоимение "я" 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T11:29+0400

2022-01-26T11:29+0400

2022-01-26T11:29+0400

политика

общество

грузия

аналитика

колумнисты

обзор сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263582238_626:0:4267:2048_1920x0_80_0_0_5066d3d2e66e8dac62ab367ff0c2ea41.jpg

Фразу "Государство – это я!" приписывают Людовику XIV. Но произнес он ее почти четыре века назад. В XXI столетии подобные рецидивы личного культа вызывают, по мнению лидера "Гирчи" Вахтанга Мегрелишвили, лишь недоумение. ("Квирис палитра", 17-23.01).Уточним – сама "Гирчи" рычагов власти никогда в руках не держала. Да и заменить королевское "я", на царское "мы" или обманчиво нейтральное "он" не так уж трудно. Восприятие зависит от тональности, контекста и гражданской скромности лидера. И такого рода анализ – прерогатива еженедельных изданий. Они неслучайно оттягивают на себя внимание, как только события перестают, словно в романе или кино, безостановочно сменять друг друга.Что, впрочем, не отодвигает в тень ежедневные газеты. Январское затишье снизило внутренний накал конфликтов, но глобальные процессы развиваются в очень бурном для начала года темпе.Мир стал напоминать заблудившегося путникаСтремительное наступление на планету повел новый штамм коронавируса "омикрон". Часть медиков уверена, что он подведет черту под пандемию ("Резонанси", 19.01). Кое-где в странах даже смягчают ограничения, не видя смысла бороться и предлагая переквалифицировать "омикрон" в сезонное заболевание. В Грузии очередная волна массового инфицирования пока ежедневно бьет антирекорды. Газетные публикации напоминают сводки с линии фронта.Тем не менее гораздо опасней вируса отзываются в мире текущие политические процессы. Есть ли надежда на мирное подведение черты? Как американо-российский диалог отражается на Грузии ("Резонанси", 18.01)? Эксперт Гия Хухашвили подчеркивает: наша страна и тут находится на линии фронта ("Квирис палитра"). Но в отличие от внутренних процессов, где при всем несходстве позиций, издания придерживаются в целом общего тренда, в отношение глобальных проблем расхождения, подчас диаметральные.Большинство экспертов живет в тревожном ожидании войны на Украине, порой даже полагая, что она решит быть или не быть… Советскому Союзу ("Резонанси", 21.01). Не исключено, год станет временем самых серьезных сдвигов за последние 30 лет, – не столько с удовлетворением, сколько с опаской констатирует "Ахали таоба" (21.01). При этом "Сакартвелос Республика" (17.01) устами американского политолога Ричарда Хааса признает, что мир стал напоминать заблудившегося путника. Либеральному Западу так и не удалось создать новую систему глобальной безопасности.Анализируя провалившуюся попытку госпереворота в Казахстане, "Грузия и мир" (19-25.01) отмечает позитивную роль в этом деле России и ОДКБ – Организации Договора по коллективной безопасности. Положительно оценивает газета и предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно возможного участия Грузии в формате "3+3", против чего категорически возражают другие издания.Тревожное время переменТем временем переговоры в Женеве по НАТО проходят безрезультатно, и Россия, похоже, готова приступить к исполнению своих обещаний дать адекватный ответ. Что касается Грузии, то просочились сведения, будто российские дипломаты поставили в кулуарах вопрос об отзыве американского посла Келли Дегнан ("Ахали таоба", 21.01). Та, по мнению "Сакартвелос Республика" (17.01), умеет срывать с противников маски.Запад постарается сохранять в стране застойную ситуацию, пока не появится сила, на которую он сможет опереться, предполагает Мамука Гамкрелидзе (21.01). Украинский сценарий сложнее хотя бы потому, что у Грузии так или иначе существует механизм для уступок в лице формата "3+3" – Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения. Все соседи и некоторые партнеры в нем участвуют, и потому отказаться непросто, рассуждает "Квирис палитра". А "Грузия и мир" не сомневается, что страна сможет извлечь из всего этого пользу. В том числе в вопросах восстановления территориальной целостности.Активно, хотя непонятно, насколько удачно для страны развиваются и внутриполитические процессы. В "Национальном движении" сменилась часть руководства и состав политсовета. Ника Мелия остался председателем партии, однако усилилось крыло "мишистов", безоговорочно солидарных с Михаилом Саакашвили ("Версия", 19.01). Далеко не все оппозиционные партии согласны, чтобы экс-президент фигурировал в центре политической повестки дня. Но новый председатель политсовета Петре Цискаришвили уже заявил, что его освобождение останется для ЕНД важнейшим вопросом. А что важно другим – решать им ("Резонанси", 19.01).Среди националов, по мнению эксперта Рамаза Сакварелидзе, есть люди, для которых Саакашвили не закон. Тем не менее, авторитет партии целиком зависит от личного рейтинга экс-президента ("Резонанси", 21.01). Правда, эксперт Арчил Гамзардия убежден, что и с уходом Мелия "Нацдвижение" потеряет 7-10 процентов голосов, что может пошатнуть позиции ЕНД как главной оппозиционной силы ("Версия). Тем более, что у всех перед глазами неудачный пример отпочковавшейся "Европейской Грузии".Дело в том, что немалая часть грузинского общества по-прежнему склонна мифологизировать объективные реалии. "Звиадисты", "мишисты", теперь еще "антиваксеры"… Многие люди панически отказываются даже от технических новшеств, наделяя их религиозными свойствами. Как, например, от широко применяемых в развитых странах подкожных чипов, упрощающих управление бытовыми приборами и техникой (21.01)."Феодалы" XXI векаОсобенно беспокоит прессу, что склонность к мифологизации и подмене понятий свойственна грузинским политическим лидерам. Это убедительно проявилось на примере оказавшегося в заключении Михаила Саакашвили (возможно, кстати, поверившего в миф о магическом воздействии своей личности на массы избирателей). Кое-кто пытается теперь увязать его ситуацию с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, которому суд не вынес арест в качеств меры пресечения. Но не надо забывать, что Порошенко прилетел в эти дни на Украину вполне легально и прямо из аэропорта направился в суд."Я построил вам этот зал заседаний, я придумал флаг, который за вами, я изготовил и поставил это кресло, на котором вы сидите…" Так феодал обычно рассуждает о своем замке, написала в "Квирис палитра" публицист Руса Мачаидзе. Причем было бы менее трагично, если бы подобные слова исходили только из уст Саакашвили, благо он давно не президент Грузии. Но судя по заявлениям, почти все первые лица страны считают себя едва ли центром вселенной.Печатные издания взахлеб хвалят премьер-министра за его инициативу открыть турецкий рынок медикаментов, что позволит вдвое снизить цены на лекарства. Но отчего-то никто не спрашивает премьера, как случилось, что до сих пор рынок этот был закрыт? И кто все эти годы столь успешно стриг с него розовые купоны?..Когда дела свидетельствуют сами за себя, руководителю незачем повсюду выставлять собственную персону. Во всяком случае, принцип демократии и в этом…РазноеВ 10-м сезоне телешоу "Танцы со звездами" на канале "Имеди" победу одержала гимнастка Саломе Пажава, выступавшая в паре с профессиональным танцором Рати Гачечия. Среди призов для Саломе – квартира в Батуми. ("Ахали таоба", 17.01)На ваш мобильный телефон может прийти звонок от выдающегося грузинского деятеля культуры или даже самого Шота Руставели. Достаточно просканировать код на голубой табличке установленного в Тбилиси памятника, как он с вами "заговорит". Проект имеет познавательные цели. ("Квирис палитра").Тбилисский городской суд принял к рассмотрению дело о клевете в социальных сетях. Примечательно, что это первый прецедент такого рода, и отныне у многих в Грузии отобьется охота безнаказанно оскорблять людей посредством Интернета. ("Резонанси", 19.01)Персы – девчонки в сравнении с афганцами, а те – в сравнении с грузинами. Так отзывались о грузинских воинах в средние века. Историк Каха Квашилава рассказывает, что им не раз удавалось одолеть непобедимых и грозных афганцев. ("Квирис палитра")ЮНЕСКО включила колхидские леса и территории повышенной влажности Грузии в список мирового достояния природы. ("Сакартвелос Республика", 17.01)Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220111/istochnik-rasskazal-o-detalyakh-peregovorov-rossii-i-ssha-v-zheneve-263530635.html

https://sputnik-georgia.ru/20220123/erdogan-zayavil-o-podgotovke-vstrechi-v-ramkakh-platformy-33-v-turtsii-263819553.html

https://sputnik-georgia.ru/20220111/saakashvili-ne-ladit-s-meliya-ekspert-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-izmeneniy-v-natsdvizhenii-263532882.html

https://sputnik-georgia.ru/20220113/saakashvili-o-vshivykh-dolzhnostyakh-i-nevrologicheskikh-problemakh-263585451.html

https://sputnik-georgia.ru/20220124/prekrasnoe-otrazhenie-dvorets-iskusstv-gruzii-vernul-vazhnyy-eksponat-263838277.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

политика, общество, грузия, аналитика, колумнисты, обзор сми