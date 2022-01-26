https://sputnik-georgia.ru/20220126/uchenye-opredelili-gruppy-krovi-s-samym-silnym-immunitetom-263874824.html

Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом

Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом

Выяснилось, что группа крови может быть связана с силой иммунитета человека

2022-01-26T06:30+0400

2022-01-26T06:30+0400

2022-01-26T06:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. От группы крови зависит сила иммунитета – к такому выводу пришли ученые в результате исследований.Специалисты провели исследование, в результате которого определили, что на способность организма производить интерферон при вирусной инфекции влияет группа крови.Самым сильным иммунитетом обладают люди с четвертой группой крови – именно эта группа сильнее остальных продуцирует интерферон – белковую молекулу, отвечающую за реакцию организма на инфекционные болезни. Интерферон у людей с четвертой группой хорошо вырабатывался в организме у 92% испытуемых.Носители третьей группы крови, как определили ученые, также обладают сильным иммунитетом, белки у людей с третьей группой хорошо вырабатывались в организме у 91% тестируемых.Исследование показало достаточно высокие результаты и у людей с первой группой крови – интерферон хорошо производился у 80% испытуемых.Больше всего склонны к заболеваниям обладатели второй группы крови – ученые определили, что почти в 40% случаев у них снижена способность производить интерферон.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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новости, наука, здоровье, советы врачей