https://sputnik-georgia.ru/20220128/kuda-ischezli-zapisi-saakashvili-iz-gospitalya-gori-otvet-kliniki-263971179.html

Куда исчезли записи Саакашвили из госпиталя Гори: ответ клиники

Куда исчезли записи Саакашвили из госпиталя Гори: ответ клиники

В Горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T21:54+0400

2022-01-28T21:54+0400

2022-01-28T23:01+0400

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грузия

михаил саакашвили

военный госпиталь в гори

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Горийский военный госпиталь не был обязан хранить кадры пребывания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике, говорится в заявлении клинике.Правозащитники заинтересовались кадрами пребывания Саакашвили на лечении в Горийском госпитале из-за вероятного факта насилия над экс-президентом во время попытки его перевода в тюрьму 28 декабря.При этом в заявлении отмечается, что Служба государственного инспектора запросила кадры о пребывании Саакашвили через сутки, 31 декабря, а у Горийского госпиталя уже не было записей.Также Горийский госпиталь отмечает, что сами камеры автоматически стирали записи через каждые 72 часа работы и по всем вопросам безопасности охрана госпиталя уже дала разъяснения следствию.В Горийском госпитале экс-президент проходил курс лечения с 20 ноября, после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.Адвокаты просят психиатрическую экспертизу для Саакашвили >>Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, военный госпиталь в гори, возвращение и арест саакашвили