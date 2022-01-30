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"Я неудачница": Бритни Спирс вспомнила, в каких условиях ее заставлял работать отец
"Я неудачница": Бритни Спирс вспомнила, в каких условиях ее заставлял работать отец
Бритни Спирс продолжает делиться подробностями из прошлого: на этот раз певица рассказала о периоде жизни в Лос-Анджелесе, когда была под опекой отца
2022-01-30T13:03+0400
2022-01-30T13:03+0400
2022-01-30T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Американская поп-звезда Бритни Спирс продолжает рассказывать поклонникам о кошмаре, через который она прошла, находясь под опекой своего отца. Девушка вспоминает, как на выступлениях ее заставляли надевать несколько пар колгот, однако с чем именно связано такое требование – непонятно. Но Бритни отметила, что это сковывало ее движения."Как-то раз я схитрила и не стала прикрывать ноги. Клянусь, мне стало гораздо проще танцевать", - говорит звезда.Также Спирс призналась, что за все время, проведенное в Вегасе, ей ни разу не разрешили посетить спа-салон. Помимо этого, опекуны строго контролировали свободное время исполнительницы, запрещали видеться с друзьями, которые приезжали из других городов на ее концерты.Более того, певица подчеркнула, что в тот период не занималась ничем кроме работы и за четыре года выходила на улицу не более двух раз.На данный момент Спирс приостановила свою музыкальную деятельность и пробует себя в других творческих сферах. Например, сейчас она пишет мистический роман.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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Анастасия Шрайбер
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шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды
"Я неудачница": Бритни Спирс вспомнила, в каких условиях ее заставлял работать отец
Бритни Спирс продолжает делиться подробностями из прошлого: на этот раз певица рассказала о периоде жизни в Лос-Анджелесе, когда была под опекой отца
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Американская поп-звезда Бритни Спирс продолжает рассказывать поклонникам о кошмаре, через который она прошла, находясь под опекой своего отца.
Девушка вспоминает, как на выступлениях ее заставляли надевать несколько пар колгот, однако с чем именно связано такое требование – непонятно. Но Бритни отметила, что это сковывало ее движения.
"Как-то раз я схитрила и не стала прикрывать ноги. Клянусь, мне стало гораздо проще танцевать", - говорит звезда.
Также Спирс призналась, что за все время, проведенное в Вегасе, ей ни разу не разрешили посетить спа-салон. Помимо этого, опекуны строго контролировали свободное время исполнительницы, запрещали видеться с друзьями, которые приезжали из других городов на ее концерты.
"Было очень обидно, что мои давние приятели нежатся в спа, пьют шампанское, а я неудачница - развлекаю их по вечерам", — призналась Бритни.
Более того, певица подчеркнула, что в тот период не занималась ничем кроме работы и за четыре года выходила на улицу не более двух раз.
На данный момент Спирс приостановила свою музыкальную деятельность и пробует себя в других творческих сферах. Например, сейчас она пишет мистический роман.
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