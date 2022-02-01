https://sputnik-georgia.ru/20220201/lyudi-kakoy-gruppy-krovi-rezhe-boleyut-264056532.html

Люди какой группы крови реже болеют?

Люди какой группы крови реже болеют?

Врачи утверждают, что группа крови может быть связана с силой иммунитета человека

2022-02-01T19:01+0400

2022-02-01T19:01+0400

2022-02-01T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Врачи заявляют, что от группы крови зависит сила иммунитета – к такому выводу пришли ученые в результате исследований.Эксперты провели масштабное исследование, в результате которого определили, что на способность организма производить интерферон при вирусной инфекции влияет группа крови.Интерфероны – это белки со сходными свойствами, которые способствуют активации иммунитета, усиливают продукцию и созревание клеток, запускающих формирование качественного иммунного ответа.Между тем, носители третьей группы крови, как определили ученые, также обладают сильным иммунитетом, белки у людей с третьей группой хорошо вырабатывались в организме у 91% тестируемых.Научное исследование показало достаточно высокие результаты и у людей с первой группой крови – интерферон хорошо производился у 80% испытуемых.Наконец, чаще всего болеют обладатели второй группы крови – ученые определили, что почти в 40% случаев у них снижена способность производить интерферон.Материал подготовлен на основе открытых источниковЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, наука, здоровье, советы врачей