https://sputnik-georgia.ru/20220201/lyudi-kakoy-gruppy-krovi-rezhe-boleyut-264056532.html
Люди какой группы крови реже болеют?
Люди какой группы крови реже болеют?
Врачи утверждают, что группа крови может быть связана с силой иммунитета человека
2022-02-01T19:01+0400
2022-02-01T19:01+0400
2022-02-01T19:01+0400
общество
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Врачи заявляют, что от группы крови зависит сила иммунитета – к такому выводу пришли ученые в результате исследований.Эксперты провели масштабное исследование, в результате которого определили, что на способность организма производить интерферон при вирусной инфекции влияет группа крови.Интерфероны – это белки со сходными свойствами, которые способствуют активации иммунитета, усиливают продукцию и созревание клеток, запускающих формирование качественного иммунного ответа.Между тем, носители третьей группы крови, как определили ученые, также обладают сильным иммунитетом, белки у людей с третьей группой хорошо вырабатывались в организме у 91% тестируемых.Научное исследование показало достаточно высокие результаты и у людей с первой группой крови – интерферон хорошо производился у 80% испытуемых.Наконец, чаще всего болеют обладатели второй группы крови – ученые определили, что почти в 40% случаев у них снижена способность производить интерферон.Материал подготовлен на основе открытых источниковЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, наука, здоровье, советы врачей
Люди какой группы крови реже болеют?
Врачи утверждают, что группа крови может быть связана с силой иммунитета человека
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Врачи заявляют, что от группы крови зависит сила иммунитета – к такому выводу пришли ученые в результате исследований.
Эксперты провели масштабное исследование, в результате которого определили, что на способность организма производить интерферон при вирусной инфекции влияет группа крови.
Интерфероны – это белки со сходными свойствами, которые способствуют активации иммунитета, усиливают продукцию и созревание клеток, запускающих формирование качественного иммунного ответа.
Выяснилось, что самым сильным иммунитетом обладают люди с четвертой группой крови – именно эта группа сильнее остальных продуцирует интерферон – белковую молекулу, отвечающую за реакцию организма на инфекционные болезни. Интерферон у людей с четвертой группой хорошо вырабатывался в организме у 92% испытуемых.
Между тем, носители третьей группы крови, как определили ученые, также обладают сильным иммунитетом, белки у людей с третьей группой хорошо вырабатывались в организме у 91% тестируемых.
Научное исследование показало достаточно высокие результаты и у людей с первой группой крови – интерферон хорошо производился у 80% испытуемых.
Наконец, чаще всего болеют обладатели второй группы крови – ученые определили, что почти в 40% случаев у них снижена способность производить интерферон.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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