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Коронавирус утратил способность проникать в легкие – глава Роспотребнадзора
Коронавирус утратил способность проникать в легкие – глава Роспотребнадзора
"Омикрон" преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, отметила специалист 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T11:14+0400
2022-02-02T11:14+0400
2022-02-02T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Новая коронавирусная инфекция утратила способность проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что COVID-19 постоянно меняется, изменяя свои свойства. Она уточнила, что штамм коронавируса "омикрон" преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, наука, коронавирус covid-19
Коронавирус утратил способность проникать в легкие – глава Роспотребнадзора
"Омикрон" преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, отметила специалист
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Новая коронавирусная инфекция утратила способность проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что COVID-19 постоянно меняется, изменяя свои свойства.
"Он (вирус – ред.) ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань", – сказала Попова в интервью РИА Новости.
Она уточнила, что штамм коронавируса "омикрон" преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.
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