Коронавирус утратил способность проникать в легкие – глава Роспотребнадзора

"Он (вирус – ред.) ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань", – сказала Попова в интервью РИА Новости.