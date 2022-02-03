https://sputnik-georgia.ru/20220203/slave-marlou-posovetovali-sdelat-manikyur-u-zheny-morgenshterna-264094508.html
Славе Марлоу посоветовали сделать маникюр у жены Моргенштерна
Славе Марлоу посоветовали сделать маникюр у жены Моргенштерна
Мужчины тоже делают маникюр, но вот длинные ногти? Как-то не айс, посчитали подписчики артиста
2022-02-03T07:09+0400
2022-02-03T07:09+0400
2022-02-03T07:09+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Поклонники посоветовали сделать маникюр российскому продюсеру и автору песен Славе Марлоу в салоне у Дилары Зинатуллиной, жены рэпера Моргенштерна.Артем Готлиб выложил видео в ТикТок с участием блогера Карины Карамбейби, с которой ему приписывают роман. Однако все обратили внимания не на шуточное видео, а на длинные ногти Готлиба. Именно они стали объектом шуток и насмешек."Давайте откроем сбор на ножницы", "Что с твоими ногтями?", "Сколько лет назад стриг ногти?", "Может пора сделать маникюр в салоне у Дилары?", "Есть такая штука прикольная, ножницы называется, попробуй, тебе понравится", – пишут комментаторы.Слава Марлоу приобрел большую популярность в 2019 году после сотрудничества с рэпером Моргенштерном. Уже с 2020 году Марлоу позиционировал себя как сольный артист.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
слава марлоу, моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
Славе Марлоу посоветовали сделать маникюр у жены Моргенштерна
Мужчины тоже делают маникюр, но вот длинные ногти? Как-то не айс, посчитали подписчики артиста
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Поклонники посоветовали сделать маникюр российскому продюсеру и автору песен Славе Марлоу в салоне у Дилары Зинатуллиной, жены рэпера Моргенштерна.
Артем Готлиб выложил видео в ТикТок с участием блогера Карины Карамбейби, с которой ему приписывают роман. Однако все обратили внимания не на шуточное видео, а на длинные ногти Готлиба. Именно они стали объектом шуток и насмешек.
"Давайте откроем сбор на ножницы", "Что с твоими ногтями?", "Сколько лет назад стриг ногти?", "Может пора сделать маникюр в салоне у Дилары?", "Есть такая штука прикольная, ножницы называется, попробуй, тебе понравится", – пишут комментаторы.
Слава Марлоу приобрел большую популярность в 2019 году после сотрудничества с рэпером Моргенштерном. Уже с 2020 году Марлоу позиционировал себя как сольный артист.
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