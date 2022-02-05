https://sputnik-georgia.ru/20220205/v-gruzii-otmenili-chast-kovid-ogranicheniy-podrobnosti-264179287.html
В Грузии отменили часть ковид-ограничений: подробности
В Грузии отменили часть ковид-ограничений: подробности
Среди действующих ограничений - обязательное ношение масок как в закрытых общественных местах, так и на улице
2022-02-05T17:37+0400
2022-02-05T17:37+0400
2022-02-05T17:51+0400
шестая волна
грузия
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минздрав
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коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. В Грузии отменили обязательство предъявлять "зеленые паспорта" при посещении ряда общественных заведений, открыли казино и разрешили гостиницам проводить концерты.Соответствующие поправки внесли в постановление правительства "О правилах изоляции и карантина"."Зеленые паспорта" (QR-коды) не нужны при посещении ресторанов, фуд-кортов, театров, фитнес-центров и других заведений.Проводить концерты можно на территории тех гостиниц, у которых есть соответствующая инфраструктура и соблюдены все условия протокола Минздрава.Официально открылись все казино и тотализаторы, говорится в поправках. COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по распространению коронавируса>>При этом в стране сохранен запрет на проведение любых развлекательных и культурных мероприятий, кроме спектаклей и кинопоказов, фестивалей и мероприятий, связанных с искусством. Также запрещены массовые собрания и обязательно ношение масок как в закрытых общественных местах, так и на улице.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, минздрав, здравоохранение, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
В Грузии отменили часть ковид-ограничений: подробности
17:37 05.02.2022 (обновлено: 17:51 05.02.2022) Подписаться на
Среди действующих ограничений – обязательное ношение масок как в закрытых общественных местах, так и на улице
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. В Грузии отменили обязательство предъявлять "зеленые паспорта" при посещении ряда общественных заведений, открыли казино и разрешили гостиницам проводить концерты.
Соответствующие поправки внесли в постановление правительства "О правилах изоляции и карантина".
"Зеленые паспорта" (QR-коды) не нужны при посещении ресторанов, фуд-кортов, театров, фитнес-центров и других заведений.
Проводить концерты можно на территории тех гостиниц, у которых есть соответствующая инфраструктура и соблюдены все условия протокола Минздрава.
Официально открылись все казино и тотализаторы, говорится в поправках
.
При этом в стране сохранен запрет на проведение любых развлекательных и культурных мероприятий, кроме спектаклей и кинопоказов, фестивалей и мероприятий, связанных с искусством. Также запрещены массовые собрания и обязательно ношение масок как в закрытых общественных местах, так и на улице.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".
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