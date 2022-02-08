https://sputnik-georgia.ru/20220208/ona-byla-v-beshenstve-adel-podlovili-na-svidanii-s-boyfrendom--264238937.html
"Она была в бешенстве": Адель подловили на свидании с бойфрендом
"Она была в бешенстве": Адель подловили на свидании с бойфрендом
Певица была настолько не рада папарацци, что не стала скрывать своих эмоций. Поклонники удивились реакции звезды
2022-02-08T11:44+0400
2022-02-08T11:44+0400
2022-02-08T11:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
адель
зарубежные звезды
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262105669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c775a4f5dd9728f5fc6c0b78b75d1c0a.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Британская певица Адель сходила на свидание с бойфрендом и пришла в ярость из-за фотографов – снимки попали в Сеть и удивили фанатов. После того, как Адель решила отменить свое выступление в Вегасе, предупредив поклонников меньше чем за 24 часа, в СМИ появились слухи о проблемах в личной жизни звезды. По словам источников, певица часто плакала во время репетиций и звонила возлюбленному, а после улетела к нему в Лос-Анджелес. На днях папарацци подловили Адель на свидании с бойфрендом, когда пара выходила из знаменитого ресторана Mr Chow после романтического ужина. Адель в черно-белом образе от марки Balmain выглядела просто шикарно. Свой образ звезда дополнила золотыми серьгами-кольцами. Но фанатов удивило то, как отреагировала звезда на внимание папарацци. Певица всем видом показала, что не желает фотографироваться, а после начала прятать лицо за огромной сумкой. А вот Рич Пол был в недоумении от всего происходящего – избранник певицы вел машину и не мог скрыться. "Она была в бешенстве, правда. Я никогда не видел Адель настолько злой. Ей точно не льстит внимание прессы и она выглядит усталой", – рассказал один из очевидцев этой сцены. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262105669_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4b29526d5c0055670fcbb6cb23bbaf8a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
адель, зарубежные звезды, шоу-бизнес
"Она была в бешенстве": Адель подловили на свидании с бойфрендом
Подписаться на
Певица была настолько не рада папарацци, что не стала скрывать своих эмоций. Поклонники удивились реакции звезды
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Британская певица Адель сходила на свидание с бойфрендом и пришла в ярость из-за фотографов – снимки попали в Сеть и удивили фанатов.
После того, как Адель решила отменить свое выступление в Вегасе, предупредив поклонников меньше чем за 24 часа, в СМИ появились слухи о проблемах в личной жизни звезды. По словам источников, певица часто плакала во время репетиций и звонила возлюбленному, а после улетела к нему в Лос-Анджелес.
На днях папарацци подловили Адель на свидании с бойфрендом, когда пара выходила из знаменитого ресторана Mr Chow после романтического ужина.
Адель в черно-белом образе от марки Balmain выглядела просто шикарно. Свой образ звезда дополнила золотыми серьгами-кольцами.
Но фанатов удивило то, как отреагировала звезда на внимание папарацци. Певица всем видом показала, что не желает фотографироваться, а после начала прятать лицо за огромной сумкой. А вот Рич Пол был в недоумении от всего происходящего – избранник певицы вел машину и не мог скрыться.
"Она была в бешенстве, правда. Я никогда не видел Адель настолько злой. Ей точно не льстит внимание прессы и она выглядит усталой", – рассказал один из очевидцев этой сцены.
Не везет?
Адель пытается спасти отношения с новым возлюбленным
На нервах
: Адель неожиданно расплакалась перед фанатами – что произошло?
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.