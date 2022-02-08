https://sputnik-georgia.ru/20220208/ona-byla-v-beshenstve-adel-podlovili-na-svidanii-s-boyfrendom--264238937.html

"Она была в бешенстве": Адель подловили на свидании с бойфрендом

"Она была в бешенстве": Адель подловили на свидании с бойфрендом

Певица была настолько не рада папарацци, что не стала скрывать своих эмоций. Поклонники удивились реакции звезды

2022-02-08T11:44+0400

2022-02-08T11:44+0400

2022-02-08T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Британская певица Адель сходила на свидание с бойфрендом и пришла в ярость из-за фотографов – снимки попали в Сеть и удивили фанатов. После того, как Адель решила отменить свое выступление в Вегасе, предупредив поклонников меньше чем за 24 часа, в СМИ появились слухи о проблемах в личной жизни звезды. По словам источников, певица часто плакала во время репетиций и звонила возлюбленному, а после улетела к нему в Лос-Анджелес. На днях папарацци подловили Адель на свидании с бойфрендом, когда пара выходила из знаменитого ресторана Mr Chow после романтического ужина. Адель в черно-белом образе от марки Balmain выглядела просто шикарно. Свой образ звезда дополнила золотыми серьгами-кольцами. Но фанатов удивило то, как отреагировала звезда на внимание папарацци. Певица всем видом показала, что не желает фотографироваться, а после начала прятать лицо за огромной сумкой. А вот Рич Пол был в недоумении от всего происходящего – избранник певицы вел машину и не мог скрыться. "Она была в бешенстве, правда. Я никогда не видел Адель настолько злой. Ей точно не льстит внимание прессы и она выглядит усталой", – рассказал один из очевидцев этой сцены. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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адель, зарубежные звезды, шоу-бизнес