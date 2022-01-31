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Не везет? Адель пытается спасти отношения с новым возлюбленным
После отмены своих концертов и волны возмущений в Сети, звезда сосредоточилась на своей личной жизни
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Британская певица Адель пытается спасти отношения с новым возлюбленным Ричем Полом – между влюбленными наметился большой кризис.
Не так давно в СМИ разгорелся скандал после того, как Адель резко отменила свой концерт в Лас-Вегасе, ради которого фанаты приложили немало усилий. Кто-то прилетел с другого конца света, кто-то взял отпуск ради шоу, а кто-то потратил последние сбережения, чтобы увидеть певицу вживую.
Общественность разозлило и то, что звезда отменила концерт за сутки и не назвала дату переноса.
© VALERIE MACONАдель
Адель
© VALERIE MACON
Тогда Адель заявила, что отменила концерт из-за пандемии. Команда артистки заразилась коронавирусом. Но репортеры не поверили ей и решили узнать истинную причину. Журналисты пообщались с организаторами шоу и узнали, что в отмене шоу виновата сама певица.
Источники рассказали, что звезда не удосужилась приехать ни на одну репетицию за последний месяц, а после резко улетела к своему бойфренду в Беверли-Хиллз. Издание The Sun сообщило, что Адель и Рич Пол пытаются спасти свои отношения.
"Он полностью ушел в работу, а она сосредоточилась на концерте. Из-за этого между ними и пробежала черная кошка. Плюс Адель была жутко расстроена, когда Рич не приехал в Вегас, ведь он был так нужен ей. Но ведь у него есть своя карьера, и она также идет в гору. Это точно усложняет им жизнь", – рассказал источник.
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