https://sputnik-georgia.ru/20220210/na-morgenshterna-zaveli-novoe-delo-o-propagande-narkotikov-264285684.html

На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков

На Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков

На этот раз дело возбудили из-за татуировки рэпера, которую видно в трех клипах. Похоже, так просто Алишеру не отвертеться

2022-02-10T07:07+0400

2022-02-10T07:07+0400

2022-02-10T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Против популярного российского рэпера Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков, информацию об этом подтвердил адвокат артиста.На этот раз дело возбудили из-за татуировки рэпера, которую видно в трех клипах. Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, проводившие лингво-ботаническую экспертизу, обнаружили, что по ее краям изображено "растение, похожее на коноплю"."Не найдя пропаганды наркотиков в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Это абсурд", – прокомментировал адвокат Моргенштерна Сергей Жорин.Речь идет о клипах "Новая волна", El problema и Yung Hefner.Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин объявил, что Моргенштерн "торгует наркотиками в соцсетях". Артист из-за этих слов покинул Россию и уехал в Дубай.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, наркотики, российский шоу-бизнес