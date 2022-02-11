https://sputnik-georgia.ru/20220211/britni-vernulas-spirs-anonsirovala-svoy-novyy-proekt---video-264359668.html
Бритни вернулась: Спирс анонсировала свой новый проект - ВИДЕО
Бритни вернулась: Спирс анонсировала свой новый проект - ВИДЕО
Творческий перерыв длинною в пять лет подошел к своему логическому концу: об этом сообщила сама поп-звезда
2022-02-11T17:25+0400
2022-02-11T17:25+0400
2022-02-11T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Певица Бритни Спирс возвращается: творческий перерыв скандальной поп-принцессы подошел к концу и фанатов ждет новый проект. После освобождения от отца-тирана, Спирс готова вернуться в родную, музыкальную стихию. Об этом звезда рассказала на своей страничке в Инстаграм, опубликовав видеоролик из танцевальной студии. На видео Бритни станцевала в вызывающем боди ярко-красного цвета и рассказала о своем "возвращении". "Это тизер того, что будет", - интригующе подписала Бритни, намекая на свой новый и точно долгожданный проект. Подписчики сразу же отреагировали на заявление звезды и написали множество восторженных комментариев. Многие отметили, что это невероятная новость, которую все ждали на протяжении долгих лет, ведь последний альбом Спирс вышел в 2016-м году, после чего певица ушла в "бессрочный отпуск". И тогда ее главной целью было не творчество, а борьба с отцом Джейми, который не отпускал ее вплоть до 2021 года. Но теперь Бритни счастлива и свободна, а также планирует свадьбу с возлюбленным Сэмом Асгари. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бритни спирс, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Бритни вернулась: Спирс анонсировала свой новый проект - ВИДЕО
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Творческий перерыв длинною в пять лет подошел к своему логическому концу: об этом сообщила сама поп-звезда
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Певица Бритни Спирс возвращается: творческий перерыв скандальной поп-принцессы подошел к концу и фанатов ждет новый проект.
После освобождения от отца-тирана, Спирс готова вернуться в родную, музыкальную стихию. Об этом звезда рассказала на своей страничке в Инстаграм, опубликовав видеоролик из танцевальной студии.
На видео Бритни станцевала в вызывающем боди ярко-красного цвета и рассказала о своем "возвращении".
"Это тизер того, что будет", - интригующе подписала Бритни, намекая на свой новый и точно долгожданный проект.
Подписчики сразу же отреагировали на заявление звезды и написали множество восторженных комментариев.
Многие отметили, что это невероятная новость, которую все ждали на протяжении долгих лет, ведь последний альбом Спирс вышел в 2016-м году, после чего певица ушла в "бессрочный отпуск". И тогда ее главной целью было не творчество, а борьба с отцом Джейми, который не отпускал ее вплоть до 2021 года.
Но теперь Бритни счастлива и свободна, а также планирует свадьбу с возлюбленным Сэмом Асгари.
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