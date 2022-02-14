https://sputnik-georgia.ru/20220214/bozhe-kakaya-krasivaya-zhena-morgenshterna-pokazala-otkrovennoe-video-264353554.html

"Боже, какая красивая": жена Моргенштерна показала откровенное видео

"Боже, какая красивая": жена Моргенштерна показала откровенное видео

Подписчики буквально осыпали девушку комплиментами. А что думаете об образе Дилары вы?

2022-02-14T07:17+0400

2022-02-14T07:17+0400

2022-02-14T07:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Блогер, а также жена Моргенштерна Дилара порадовала подписчиков откровенным видео, где позирует в латексном боди.Дилара опубликовала бэкстейдж видео со съемки в Instagram. Там девушка предстала в нескольких "горячих" образах."Лучшее украшение девушки – это скромность и прозрачное платьице", – подписала пост Дилара.Самым соблазнительным образом из всех оказался боди из латекса. Подписчики заметили, что Дилара похудела и стала выглядеть еще лучше."В этом видео все хорошо", "Сногсшибательная", "Боже, какая она красивая", "А зачем так красиво???", "Шикарная", – говорится в комментариях. Подписчики буквально осыпали девушку комплиментами.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, дилара зинатуллина, видео, российский шоу-бизнес