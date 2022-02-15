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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220215/poslednyaya-rok-zvezda-alena-apina-pokhvalila-morgenshterna-264415687.html
"Последняя рок-звезда": Алена Апина похвалила Моргенштерна
"Последняя рок-звезда": Алена Апина похвалила Моргенштерна
Популярный рэпер рвет шаблоны, идет наперекосяк, дерзит и хулиганит, считает певица
2022-02-15T07:13+0400
2022-02-15T07:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Российская певица Алена Апина похвалила рэпера Моргенштерна, назвав его "последней рок-звездой".Апина отметила, что любит Моргенштерна и высоко ценит творчество молодого артиста."Моргенштерна очень люблю. На сегодняшний день это последняя рок-звезда. Он рвет шаблоны, идет наперекосяк, дерзит, хулиганит", – сказала Апина в эфире радио КП.Исполнительница оценила способности Моргенштерна, сказав, что рэпер очень хорошо работает. Правда Апина считает, что Алишеру помогают в записи и сведении треков, однако наибольший вклад в свою музыку вносит все-таки сам Моргенштерн.Артистка также сказала, что ей жаль, что Моргенштерну пришлось покинуть Россию.Алишер уехал из РФ через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети. Сейчас рэпер вместе со своей женой-блогером Диларой живет в Дубае.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

"Последняя рок-звезда": Алена Апина похвалила Моргенштерна

07:13 15.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Алена Апина
Певица Алена Апина - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Колумнист Sputnik Грузия Ника Ломидзе - Sputnik Грузия
Ника Ломидзе
Все материалы
Популярный рэпер рвет шаблоны, идет наперекосяк, дерзит и хулиганит, считает певица
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Российская певица Алена Апина похвалила рэпера Моргенштерна, назвав его "последней рок-звездой".
Апина отметила, что любит Моргенштерна и высоко ценит творчество молодого артиста.
"Моргенштерна очень люблю. На сегодняшний день это последняя рок-звезда. Он рвет шаблоны, идет наперекосяк, дерзит, хулиганит", – сказала Апина в эфире радио КП.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкМоргенштерн
Моргенштерн - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2022
Моргенштерн
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Исполнительница оценила способности Моргенштерна, сказав, что рэпер очень хорошо работает. Правда Апина считает, что Алишеру помогают в записи и сведении треков, однако наибольший вклад в свою музыку вносит все-таки сам Моргенштерн.
Артистка также сказала, что ей жаль, что Моргенштерну пришлось покинуть Россию.
Алишер уехал из РФ через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети. Сейчас рэпер вместе со своей женой-блогером Диларой живет в Дубае.
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