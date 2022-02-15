https://sputnik-georgia.ru/20220215/poslednyaya-rok-zvezda-alena-apina-pokhvalila-morgenshterna-264415687.html

"Последняя рок-звезда": Алена Апина похвалила Моргенштерна

"Последняя рок-звезда": Алена Апина похвалила Моргенштерна

Популярный рэпер рвет шаблоны, идет наперекосяк, дерзит и хулиганит, считает певица

2022-02-15T07:13+0400

2022-02-15T07:13+0400

2022-02-15T07:13+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Российская певица Алена Апина похвалила рэпера Моргенштерна, назвав его "последней рок-звездой".Апина отметила, что любит Моргенштерна и высоко ценит творчество молодого артиста."Моргенштерна очень люблю. На сегодняшний день это последняя рок-звезда. Он рвет шаблоны, идет наперекосяк, дерзит, хулиганит", – сказала Апина в эфире радио КП.Исполнительница оценила способности Моргенштерна, сказав, что рэпер очень хорошо работает. Правда Апина считает, что Алишеру помогают в записи и сведении треков, однако наибольший вклад в свою музыку вносит все-таки сам Моргенштерн.Артистка также сказала, что ей жаль, что Моргенштерну пришлось покинуть Россию.Алишер уехал из РФ через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети. Сейчас рэпер вместе со своей женой-блогером Диларой живет в Дубае.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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