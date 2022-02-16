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Бурджанадзе: оппозиция свела с ума своих избирателей в Грузии
Бурджанадзе: оппозиция свела с ума своих избирателей в Грузии
Бурджанадзе считает, что правящая партия использует непоследовательные поступки оппозиции в свою пользу 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T14:02+0400
2022-02-16T14:02+0400
2022-02-16T14:02+0400
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грузинская мечта
лейбористская партия
нино бурджанадзе
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Оппозиция свела с ума своих избирателей своей непоследовательностью – их депутаты то хотят работать в парламенте, то отказываются и объявляют бойкот, сказала экс-спикер парламента, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в передаче "Политическое пространство" на канале "Палитраньюс".Заявление об этом она сделала после того, как накануне парламент лишил мандатов трех оппозиционных депутатов. В случае лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили и лидера "Дроа" Элене Хоштария причиной стали пропуски заседаний, а в случае одного из лидеров "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе – судебный приговор.По ее словам, оппозиция оказалась в плохом положении и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" прекрасно пользуется этим."Грузинская мечта" не платит за это никакую цену, а выигрывает тем, что еще больше консолидирует своих избирателей и вызывает еще больше нигилизма среди избирателей оппозиции, поскольку избиратели оппозиции сошли с ума, обезумили, наблюдая за нами", – отметила Бурджанадзе в эфире "Палитраньюс".Лидер партии "Единая Грузия" уверена, что оппозиция все же должна была отказаться от работы в парламенте нынешнего созыва. Партия Бурджанадзе не получила ни одного мандата по итогам выборов 2020 года.Лидер партии "Лело для Грузии" решил вернуться в парламент в новом амплуа>>Комментируя вчерашнее решение парламента, она отметила, что партия "Лело" оказалась в очень сложном положении, так как она вложила огромные ресурсы в последнюю избирательную кампанию, в том числе человеческие, эмоциональные и финансовые."У них и так было три или четыре парламентария, а сейчас осталось двое. Нет больше ни (государственного – ред.) финансирования... Это катастрофа для "Лело", – сказала Бурджанадзе.Читайте также:
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грузия, новости, политика, элене хоштария, шалва нателашвили, грузинская мечта, лейбористская партия, нино бурджанадзе
Бурджанадзе: оппозиция свела с ума своих избирателей в Грузии
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Бурджанадзе считает, что правящая партия использует непоследовательные поступки оппозиции в свою пользу
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Оппозиция свела с ума своих избирателей своей непоследовательностью – их депутаты то хотят работать в парламенте, то отказываются и объявляют бойкот, сказала экс-спикер парламента, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в передаче "Политическое пространство" на канале "Палитраньюс".
Заявление об этом она сделала после того, как накануне парламент лишил мандатов трех оппозиционных депутатов. В случае лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили и лидера "Дроа" Элене Хоштария причиной стали пропуски заседаний, а в случае одного из лидеров "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе – судебный приговор.
"Мы то входим (в парламент – ред.), то не входим, то выходим, то не выходим, то аннулируем списки, то требуем их восстановить, и народ сошел с ума, сторонники оппозиции еще в хорошем уме. Так нельзя. Мы должны наконец-то определиться с тем, что делаем", – заявила Бурджанадзе.
По ее словам, оппозиция оказалась в плохом положении и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" прекрасно пользуется этим.
"Грузинская мечта" не платит за это никакую цену, а выигрывает тем, что еще больше консолидирует своих избирателей и вызывает еще больше нигилизма среди избирателей оппозиции, поскольку избиратели оппозиции сошли с ума, обезумили, наблюдая за нами", – отметила Бурджанадзе в эфире "Палитраньюс
".
Лидер партии "Единая Грузия" уверена, что оппозиция все же должна была отказаться от работы в парламенте нынешнего созыва. Партия Бурджанадзе не получила ни одного мандата по итогам выборов 2020 года.
Комментируя вчерашнее решение парламента, она отметила, что партия "Лело" оказалась в очень сложном положении, так как она вложила огромные ресурсы в последнюю избирательную кампанию, в том числе человеческие, эмоциональные и финансовые.
"У них и так было три или четыре парламентария, а сейчас осталось двое. Нет больше ни (государственного – ред.) финансирования... Это катастрофа для "Лело", – сказала Бурджанадзе.
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