Инфляция в Грузии пойдет на спад – министр
19:39 16.02.2022 (обновлено: 19:43 16.02.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПокупатели в супермаркете - мужчина выкатывает тележку с продуктами
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Министр объяснил, почему в Грузии высокая инфляция - 13,9%, при целевом показателе 3%
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Согласно всем прогнозам, в постпандемийный период инфляция в Грузии должна пойти на спад, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в передаче "Свободное видение" на Первом канале.
Годовая инфляция в Грузии в январе составила 13,9%, при целевом показателе 3%. Среди причин высокой инфляции министр назвал провалы в цепи поставок, логистические проблемы из-за пандемии. Цены на продовольствие в мире выросли на 28%, подорожали энергоносители.
"Поэтому логично объяснение, почему нам пришлось жить в условиях такой высокой инфляции. Постпандемийный период подразумевает, что инфляция действительно должна сбалансироваться, и поэтому у нас больше не будет такого высокого уровня инфляции", - сказал Давиташвили.
При этом Давиташвили отметил, что в других странах региона инфляция была выше, чем в Грузии. К примеру, в Турции - около 80%.
В такой ситуации глава Минэкономики назвал монетарную политику Национального банка Грузии ответственной и правильной. Ставка рефинансирования повышена до 10,5%. Ставка считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
"То, что делает наш Национальный банк, является классическим подходом. Противоположный подход, который также мог быть вполне обоснованным, на практике почти нигде не сработал, еще больше ускорил инфляцию и не перекрыл ее", - пояснил Давиташвили.
По его словам, следует трезво оценивать ситуацию - какие у Грузии производственные мощности, тип экономики и так далее.
В условиях снижения инфляции Национальный банк Грузии может опустить ставку рефинансирования.
"То есть и деньги должны подешеветь, и в этом случае это будет одним из стимулов для развития экономики", - отметил Давиташвили.
Регулятор смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Принимая решение оставить монетарную политику на жестком уровне, Комитет Нацбанка учел тот факт, чтобы вызванные пандемией коронавируса долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали инфляционные ожидания.
По прогнозам регулятора, уровень инфляции в Грузии начнет снижаться весной 2022 года.
© photo: Sputnik / Konstantin IvanovКак изменились цены в Грузии - январь 2022 года к январю 2021 года
Как изменились цены в Грузии - январь 2022 года к январю 2021 года
© photo: Sputnik / Konstantin Ivanov
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