https://sputnik-georgia.ru/20220216/lyubovnyy-treugolnik-novyy-paren-kim-kardashyan-poslal-tsvety-ee-sestre--264496902.html

Любовный треугольник? Новый парень Ким Кардашьян послал цветы ее сестре

Любовный треугольник? Новый парень Ким Кардашьян послал цветы ее сестре

Пит Дэвидсон решил порадовать Хлои в День всех влюбленных и удивил поклонников семьи Кардашьян

2022-02-16T15:44+0400

2022-02-16T15:44+0400

2022-02-16T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Новый парень Ким Кардашьян – Пит Дэвидсон удивил фанатов: комик послал букет цветов ее родной сестре и спровоцировал слухи о любовном треугольнике. Дэвидсон всегда считался главным Казановой Голливуда. Комик крутил романы с самыми знаменитыми девушками и никогда не стеснялся своего звания. Как только он встретил Ким Кардашьян, все понадеялись, что шоумен остепенился. Но он снова удивил всех. В День святого Валентина комик неожиданно послал цветы сестре своей возлюбленной – Хлои Кардашьян, и спровоцировал слухи об ухаживании за двумя родственницами. Слухи подогрел и тот факт, что Хлои была счастлива получить роскошный букет роз и сразу же показала его подписчикам в Инстаграм. Но нашлись и те, кто решил заступиться за комика. Фанаты вспомнили, что Хлои переживает непростой момент в личной жизни из-за расставания с отцом своего ребенка. Вот почему Ким и Пит пытаются всячески поддержать ее, хотя бы таким способом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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ким кардашьян, пит дэвидсон, зарубежные звезды