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Любовный треугольник? Новый парень Ким Кардашьян послал цветы ее сестре
Любовный треугольник? Новый парень Ким Кардашьян послал цветы ее сестре
Пит Дэвидсон решил порадовать Хлои в День всех влюбленных и удивил поклонников семьи Кардашьян
2022-02-16T15:44+0400
2022-02-16T15:44+0400
2022-02-16T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Новый парень Ким Кардашьян – Пит Дэвидсон удивил фанатов: комик послал букет цветов ее родной сестре и спровоцировал слухи о любовном треугольнике. Дэвидсон всегда считался главным Казановой Голливуда. Комик крутил романы с самыми знаменитыми девушками и никогда не стеснялся своего звания. Как только он встретил Ким Кардашьян, все понадеялись, что шоумен остепенился. Но он снова удивил всех. В День святого Валентина комик неожиданно послал цветы сестре своей возлюбленной – Хлои Кардашьян, и спровоцировал слухи об ухаживании за двумя родственницами. Слухи подогрел и тот факт, что Хлои была счастлива получить роскошный букет роз и сразу же показала его подписчикам в Инстаграм. Но нашлись и те, кто решил заступиться за комика. Фанаты вспомнили, что Хлои переживает непростой момент в личной жизни из-за расставания с отцом своего ребенка. Вот почему Ким и Пит пытаются всячески поддержать ее, хотя бы таким способом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
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ким кардашьян, пит дэвидсон, зарубежные звезды
Любовный треугольник? Новый парень Ким Кардашьян послал цветы ее сестре
15:44 16.02.2022 (обновлено: 15:52 16.02.2022) Подписаться на
Пит Дэвидсон решил порадовать Хлои в День всех влюбленных и удивил поклонников семьи Кардашьян
ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Новый парень Ким Кардашьян – Пит Дэвидсон удивил фанатов: комик послал букет цветов ее родной сестре и спровоцировал слухи о любовном треугольнике.
Дэвидсон всегда считался главным Казановой Голливуда. Комик крутил романы с самыми знаменитыми девушками и никогда не стеснялся своего звания. Как только он встретил Ким Кардашьян, все понадеялись, что шоумен остепенился. Но он снова удивил всех.
В День святого Валентина комик неожиданно послал цветы сестре своей возлюбленной – Хлои Кардашьян, и спровоцировал слухи об ухаживании за двумя родственницами. Слухи подогрел и тот факт, что Хлои была счастлива получить роскошный букет роз и сразу же показала его подписчикам в Инстаграм.
"Это так мило! Спасибо, Пит", – прокомментировала сюрприз Дэвидсона блогер. "Решил приударить за двумя сестрами?", "Пит уже встречается с Хлои?", "Что там происходит", "Мне кажется, что Пит перепутал адресата", – прокомментировали возмущенные подписчики.
Но нашлись и те, кто решил заступиться за комика. Фанаты вспомнили, что Хлои переживает непростой момент в личной жизни из-за расставания с отцом своего ребенка. Вот почему Ким и Пит пытаются всячески поддержать ее, хотя бы таким способом.
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