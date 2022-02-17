https://sputnik-georgia.ru/20220217/kak-ponyat-chto-u-tebya-vysokiy-uroven-kholesterina-264461298.html

Как понять, что у тебя высокий уровень холестерина?

Как понять, что у тебя высокий уровень холестерина?

Эти симптомы не стоит игнорировать, а лучше срочно обратиться к специалистам и пройти обследование

2022-02-17T06:37+0400

2022-02-17T06:37+0400

2022-02-17T06:37+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Патологии сердца, дискомфорт в грудной клетке, желтоватые пятна под глазами, боль и тяжесть в ногах и другие неприятные ощущения могут быть симптомами высокого холестерина в крови, утверждают врачи.Но при этом медики заявляют: никаких ранних и предвещающих о возникновении заболевания проявлении у холестерина нет.По мнению кардиолога, профессора, доктора медицинских наук Коте Чахунашвили разгадать ранние симптомы холестерина нереально, но возможно прибегнуть к превентивным мерам. К примеру, не набирать вес, максимально двигаться, не есть жирные блюда.Между тем болевые ощущения в груди, одышка и высыпания на коже могут стать причиной закупорки артерий из-за высокого уровня холестерина. Специалисты рекомендуют не игнорировать боль в груди и одышку, и срочно пройти соответствующие обследования.Материал подготовлен на основе открытых источниковЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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