https://sputnik-georgia.ru/20220217/kak-ponyat-chto-u-tebya-vysokiy-uroven-kholesterina-264461298.html
Как понять, что у тебя высокий уровень холестерина?
Как понять, что у тебя высокий уровень холестерина?
Эти симптомы не стоит игнорировать, а лучше срочно обратиться к специалистам и пройти обследование
2022-02-17T06:37+0400
2022-02-17T06:37+0400
2022-02-17T06:37+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Патологии сердца, дискомфорт в грудной клетке, желтоватые пятна под глазами, боль и тяжесть в ногах и другие неприятные ощущения могут быть симптомами высокого холестерина в крови, утверждают врачи.Но при этом медики заявляют: никаких ранних и предвещающих о возникновении заболевания проявлении у холестерина нет.По мнению кардиолога, профессора, доктора медицинских наук Коте Чахунашвили разгадать ранние симптомы холестерина нереально, но возможно прибегнуть к превентивным мерам. К примеру, не набирать вес, максимально двигаться, не есть жирные блюда.Между тем болевые ощущения в груди, одышка и высыпания на коже могут стать причиной закупорки артерий из-за высокого уровня холестерина. Специалисты рекомендуют не игнорировать боль в груди и одышку, и срочно пройти соответствующие обследования.Материал подготовлен на основе открытых источниковЧитайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Гигаури
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Гигаури
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg
советы врачей, общество, новости, здоровье, справки
Как понять, что у тебя высокий уровень холестерина?
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Эти симптомы не стоит игнорировать, а лучше срочно обратиться к специалистам и пройти обследование
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Патологии сердца, дискомфорт в грудной клетке, желтоватые пятна под глазами, боль и тяжесть в ногах и другие неприятные ощущения могут быть симптомами высокого холестерина в крови, утверждают врачи.
Но при этом медики заявляют: никаких ранних и предвещающих о возникновении заболевания проявлении у холестерина нет.
По мнению кардиолога, профессора, доктора медицинских наук Коте Чахунашвили разгадать ранние симптомы холестерина нереально, но возможно прибегнуть к превентивным мерам. К примеру, не набирать вес, максимально двигаться, не есть жирные блюда.
"К несчастью, у холестерина нет симптомов. Симптомы могут возникнуть, когда уже холестерин расположится в стенках сосудов и начнет их повреждать. Об уровне холестерина можно узнать с помощью анализов, а так предугадать заранее по каким-то симптомам это невозможно", – сказал Чахунашвили в беседе со Sputnik Грузия
.
Между тем болевые ощущения в груди, одышка и высыпания на коже могут стать причиной закупорки артерий из-за высокого уровня холестерина. Специалисты рекомендуют не игнорировать боль в груди и одышку, и срочно пройти соответствующие обследования.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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