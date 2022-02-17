https://sputnik-georgia.ru/20220217/morgenshtern-ne-smog-zaregistrirovatsya-na-twitch--nik-repera-zanyali-264491674.html
Моргенштерн не смог зарегистрироваться на Twitch – ник рэпера заняли
Моргенштерн не смог зарегистрироваться на Twitch – ник рэпера заняли
В последнее время эпатажному рэперу Моргенштерну ну просто повально не везет
2022-02-17T07:15+0400
2022-02-17T07:15+0400
2022-02-17T07:15+0400
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моргенштерн
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн хотел зарегистрироваться на Twitch, но не смог из-за занятого ника.В Instagram Алишер выложил сторис, где рассказал, что хотел начать стримить на Twitch. Однако при первой попытке создать учетную запись рэпер обнаружил, что ник MORGENSHTERN уже занят.Поэтому Моргенштерн отметил, что стримить не будет. Однако, как вариант, рэпер предложил подписчикам придумать ему новый ник.Ранее Моргенштерн принял участие в стриме Глада Валакаса. Они вместе играли в MOBA от Valve, а компанию им составила жена рэпера Дилара.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн
Моргенштерн не смог зарегистрироваться на Twitch – ник рэпера заняли
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В последнее время эпатажному рэперу Моргенштерну ну просто повально не везет
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн хотел зарегистрироваться на Twitch, но не смог из-за занятого ника.
В Instagram Алишер выложил сторис, где рассказал, что хотел начать стримить на Twitch. Однако при первой попытке создать учетную запись рэпер обнаружил, что ник MORGENSHTERN уже занят.
Поэтому Моргенштерн отметил, что стримить не будет. Однако, как вариант, рэпер предложил подписчикам придумать ему новый ник.
Ранее Моргенштерн принял участие в стриме Глада Валакаса. Они вместе играли в MOBA от Valve, а компанию им составила жена рэпера Дилара.
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