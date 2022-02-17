https://sputnik-georgia.ru/20220217/nastya-ivleeva-reshila-ustroit-mnogomillionnuyu-vecherinku-264518194.html

Настя Ивлеева решила устроить многомиллионную вечеринку

Настя Ивлеева решила устроить многомиллионную вечеринку

Бывшая жена Элджея не поскупилась на собственный праздник и удивила всех поклонников

2022-02-17T12:29+0400

2022-02-17T12:29+0400

2022-02-17T12:29+0400

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ксения собчак

даня милохин

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Российский блогер и ведущая Настя Ивлеева удивила фанатов – звезда решила устроить многомиллионную вечеринку в честь собственного дня рождения. В 2021 году Ивлеева с размахом отметила свой юбилей. На 30-летие звезды съехался весь шоу-бизнес: от Аллы Пугачевы до Дани Милохина. Вечеринка в стиле кибер-барокко удалась на славу, торжество обсуждали еще несколько недель. В этом году звезда решила повторить свой подвиг. Не так давно журналисты СтарХит узнали, что Ивлеева намеревается сделать свой день рождения приятной ежегодной традицией. И ведущую совсем не смущают многомиллионные траты. В 2022 году темой вечеринки станет "Темная сторона балета". Об этом рассказали источники. Ивлеева уже заготовила длинный список вещей, которые гости могут использовать при подготовке своих костюмов. Например, вещи дизайнерских брендов Alexander McQueen, Louis Vuitton и другие. Праздник, который состоится этой весной, развернется в здании московского президиума. Приглашения на день рождения Ивлеевой уже получили: Ксения Собчак, Эльдар Джахаров и другие знаменитые друзья звезды "Орла и решки".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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настя ивлеева, российский шоу-бизнес, ксения собчак, даня милохин