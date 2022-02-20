https://sputnik-georgia.ru/20220220/nischiy-i-nikchemnyy-morgenshtern-rasskazal-o-zhizni-v-dubae-264562900.html

"Нищий и никчемный": Моргенштерн рассказал о жизни в Дубае

"Нищий и никчемный": Моргенштерн рассказал о жизни в Дубае

Финансовые рамки стерлись, а желание творить осталось: как живет Моргенштерн в Дубае?

2022-02-20T07:08+0400

2022-02-20T07:08+0400

2022-02-20T07:08+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн доволен жизнью в Дубае, об этом она рассказал в эфире "Нового радио".При этом оказалось, что статус богача Моргенштерна в Дубае пошатнулся, там он не чувствует себя таким обеспеченным, как в России, и это ему нравится."Дубай – прекрасное место. Здесь очень комфортно. В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта", – сказал Моргенштерн.Между тем смена обстановки не помешала рэперу заниматься творчеством. По его словам, команда Алишера прилетает к нему, чтобы работать над новыми проектами."В целом, после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье. Я не остался один", – признался Алишер.Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, дилара зинатуллина, дубай, российский шоу-бизнес