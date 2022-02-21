https://sputnik-georgia.ru/20220221/morgenshtern-rasskazal-skolko-zarabatyvaet-na-korporativakh-264566193.html

Моргенштерн рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах

Моргенштерн рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах

Интересно, что примерно такую же сумму получает за выступление Алла Пугачева

2022-02-21T07:10+0400

2022-02-21T07:10+0400

2022-02-21T07:10+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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дилара зинатуллина

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Рэпер Моргенштерн озвучил свой заработок на корпоративах в интервью "Новому радио".Несмотря на то, что Алишер уже несколько месяцев живет в Дубае, он продолжает сохранять за собой статус одного из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса."Сейчас в основном выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка", – рассказал Алишер. Интересно, что примерно такую же сумму получает за выступление Алла Пугачева.Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию в ноябре 2021 года. Произошло это сразу через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, дилара зинатуллина, шоу-бизнес, алла пугачева, дубай, российский шоу-бизнес