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Моргенштерн рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах
Моргенштерн рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах
Интересно, что примерно такую же сумму получает за выступление Алла Пугачева
2022-02-21T07:10+0400
2022-02-21T07:10+0400
2022-02-21T07:10+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Рэпер Моргенштерн озвучил свой заработок на корпоративах в интервью "Новому радио".Несмотря на то, что Алишер уже несколько месяцев живет в Дубае, он продолжает сохранять за собой статус одного из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса."Сейчас в основном выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка", – рассказал Алишер. Интересно, что примерно такую же сумму получает за выступление Алла Пугачева.Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию в ноябре 2021 года. Произошло это сразу через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
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моргенштерн, дилара зинатуллина, шоу-бизнес, алла пугачева, дубай, российский шоу-бизнес
Моргенштерн рассказал, сколько зарабатывает на корпоративах
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Интересно, что примерно такую же сумму получает за выступление Алла Пугачева
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Рэпер Моргенштерн озвучил свой заработок на корпоративах в интервью "Новому радио".
Несмотря на то, что Алишер уже несколько месяцев живет в Дубае, он продолжает сохранять за собой статус одного из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса.
"Сейчас в основном выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка", – рассказал Алишер. Интересно, что примерно такую же сумму получает за выступление Алла Пугачева.
Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию в ноябре 2021 года. Произошло это сразу через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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