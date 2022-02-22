https://sputnik-georgia.ru/20220222/na-aktsii-v-podderzhku-saakashvili-v-tbilisi-zaderzhali-vosem-chelovek-264670416.html

На акции в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали восемь человек

На акции в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали восемь человек

Протестующие требовали освобождения бывшего президента из заключения 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T13:21+0400

2022-02-22T13:21+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали восемь активистов самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" на акции протеста у здания администрации правительства в Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.Демонстранты требовали освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и в этой связи хотели встретиться с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Активисты подготовили плакаты, но полиция не позволила им перекрыть дорогу и встретить премьера.По словам сторонников Саакашвили, активистов задержали по несуществующим мотивам.В настоящее время ситуация на акции спокойная, однако на месте все еще остаются полицейские и несколько участников акции.Арест СаакашвилиСаакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы."Снимите гриф секретности" - Саакашвили написал открытое письмо президенту Грузии>>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, происшествия, михаил саакашвили, акция протеста, возвращение и арест саакашвили