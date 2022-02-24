https://sputnik-georgia.ru/20220224/fanaty-zametili-skhodstvo-morgenshterna-s-dzhonni-deppom-264711768.html

Фанаты заметили сходство Моргенштерна с Джонни Деппом

Фанаты заметили сходство Моргенштерна с Джонни Деппом

Алишер после смены имиджа напомнил своим поклонникам знаменитого киноактера

2022-02-24T07:07+0400

2022-02-24T07:07+0400

2022-02-24T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн изменил имидж, а поклонники сравнили его с голливудским актером Джонни Деппом.Недавно Алишер выложил фотографии, поделившись новостью о том, что приобрел автомобиль в честь своего дня рождения. Но новинкой было не только это, а еще и то, что артист сделал себе дреды.На фото Моргенштерн позирует с голым торсом в белых шортах Gucci на фоне новенького желтого автомобиля Bentley."Папа снова фрешмен", – подписал он пост. В комментариях многие подписчики заметили сходство артиста с Деппом и написали об этом."Закос под Джонни Деппа?", "Ты Джек Воробей", "Почему ты постепенно становишься похожим на Джонни Деппа?", "Джек Спароу не ты ли это?" – пишут под фото пользователи.К слову, снимок Алишера Моргенштерна уже набрал более 650 тысяч лайков.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, джонни депп, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес