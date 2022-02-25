https://sputnik-georgia.ru/20220225/u-morgenshterna-neplokhie-teksty--andrey-gubin-o-tvorchestve-repera-264749823.html

"У Моргенштерна неплохие тексты" – Андрей Губин о творчестве рэпера

"У Моргенштерна неплохие тексты" – Андрей Губин о творчестве рэпера

Артист признался, что не слушал альбомы Алишера полностью, а только отдельные треки

2022-02-25T06:06+0400

2022-02-25T06:06+0400

2022-02-25T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Российский певец Андрей Губин отметил, что у рэпера Моргенштерна неплохие тексты.В интервью "Аргументы и Факты" Губин рассказал, что треки популярного рэпера Моргенштерна моднее, чем, например, у Клавы Коки. Артист добавил, что не слушал альбомы Алишера полностью, а только отдельные треки.Известно, что сам Андрей Губин уже на протяжении 15 лет не выступает на сцене из-за тяжелой болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, российский шоу-бизнес