https://sputnik-georgia.ru/20220225/u-morgenshterna-neplokhie-teksty--andrey-gubin-o-tvorchestve-repera-264749823.html
"У Моргенштерна неплохие тексты" – Андрей Губин о творчестве рэпера
"У Моргенштерна неплохие тексты" – Андрей Губин о творчестве рэпера
Артист признался, что не слушал альбомы Алишера полностью, а только отдельные треки
2022-02-25T06:06+0400
2022-02-25T06:06+0400
2022-02-25T06:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Российский певец Андрей Губин отметил, что у рэпера Моргенштерна неплохие тексты.В интервью "Аргументы и Факты" Губин рассказал, что треки популярного рэпера Моргенштерна моднее, чем, например, у Клавы Коки. Артист добавил, что не слушал альбомы Алишера полностью, а только отдельные треки.Известно, что сам Андрей Губин уже на протяжении 15 лет не выступает на сцене из-за тяжелой болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ника Ломидзе
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моргенштерн, российский шоу-бизнес
"У Моргенштерна неплохие тексты" – Андрей Губин о творчестве рэпера
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Артист признался, что не слушал альбомы Алишера полностью, а только отдельные треки
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Российский певец Андрей Губин отметил, что у рэпера Моргенштерна неплохие тексты.
В интервью "Аргументы и Факты" Губин рассказал, что треки популярного рэпера Моргенштерна моднее, чем, например, у Клавы Коки. Артист добавил, что не слушал альбомы Алишера полностью, а только отдельные треки.
"По саунду все очень похоже. Раньше бочка была живая, а сейчас технологии позволяют делать бочку низкой, всякими эквалайзерами, компрессорами ее перегружают. У Моргенштерна неплохие тексты: "Все хотят от меня шоу, все хотят еще, еще..." – сказал Губин.
Известно, что сам Андрей Губин уже на протяжении 15 лет не выступает на сцене из-за тяжелой болезни.
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