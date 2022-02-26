https://sputnik-georgia.ru/20220226/britni-spirs-vypustit-skandalnye-memuary-264679424.html
Бритни Спирс выпустит скандальные мемуары
Бритни Спирс выпустит скандальные мемуары
В своих мемуарах звезда расскажет о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца
2022-02-26T11:12+0400
2022-02-26T11:12+0400
2022-02-26T13:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
шоу-бизнес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/17/262293836_0:0:2192:1233_1920x0_80_0_0_e9f77d4b33217be13cbb9f6afabb99ce.jpg
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Поп-дива Бритни Спирс намерена выпустить откровенные мемуары о своей жизни – певица уже заключила многомиллионную сделку с издательством Simon & Schuster.Спирс в своих мемуарах собирается подробно рассказать о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца.Желающих сотрудничать с Бритни оказалось немало, однако были объявлены торги, которые выиграла компания Simon & Schuster.Одной из причин написания книги стал скандал, который был связан с выходом мемуаров "Things I Should Have Said" сестры Бритни – Джейми Линн. Там Линн рассказала о психических проблемах сестры, которые сама Спирс назвала ложью.Также желанию написать книгу поспособствовал тот факт, что после выхода из-под опекунства отца Бритни, многие выпустили документальные фильмы о певице. По ее словам, многие из них не соответствуют действительности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/17/262293836_23:0:2188:1624_1920x0_80_0_0_7c4d647f34b57525dd77e066bedd2a96.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
бритни спирс, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Бритни Спирс выпустит скандальные мемуары
11:12 26.02.2022 (обновлено: 13:05 26.02.2022) Подписаться на
В своих мемуарах звезда расскажет о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Поп-дива Бритни Спирс намерена выпустить откровенные мемуары о своей жизни – певица уже заключила многомиллионную сделку с издательством Simon & Schuster.
Спирс в своих мемуарах собирается подробно рассказать о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца.
Желающих сотрудничать с Бритни оказалось немало, однако были объявлены торги, которые выиграла компания Simon & Schuster.
Одной из причин написания книги стал скандал, который был связан с выходом мемуаров "Things I Should Have Said" сестры Бритни – Джейми Линн. Там Линн рассказала о психических проблемах сестры, которые сама Спирс назвала ложью.
"Я хочу, чтобы ты прошла тест на детекторе лжи, чтобы люди увидели, что все это ложь! Я бы хотела, чтобы всемогущий Господь спустился на землю и показал всему миру, что ты лжешь и зарабатываешь деньги за мой счет. Ты подлая, Джейми Линн", – писала в Instagram Спирс.
Также желанию написать книгу поспособствовал тот факт, что после выхода из-под опекунства отца Бритни, многие выпустили документальные фильмы о певице. По ее словам, многие из них не соответствуют действительности.
"Я неудачница
": Бритни Спирс вспомнила, в каких условиях ее заставлял работать отец
"Неуместно и странно
": как бывший муж напугал Бритни Спирс?
Без объявления войны
: Бритни Спирс отписалась от сестры в Instagram
"Я ненавидела это
" – Бритни Спирс не вернется к концертной деятельности
"Пошла к черту
": Бритни Спирс публично обвинила мать во всех грехах
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.