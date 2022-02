https://sputnik-georgia.ru/20220226/britni-spirs-vypustit-skandalnye-memuary-264679424.html

Бритни Спирс выпустит скандальные мемуары

В своих мемуарах звезда расскажет о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Поп-дива Бритни Спирс намерена выпустить откровенные мемуары о своей жизни – певица уже заключила многомиллионную сделку с издательством Simon & Schuster.Спирс в своих мемуарах собирается подробно рассказать о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца.Желающих сотрудничать с Бритни оказалось немало, однако были объявлены торги, которые выиграла компания Simon & Schuster.Одной из причин написания книги стал скандал, который был связан с выходом мемуаров "Things I Should Have Said" сестры Бритни – Джейми Линн. Там Линн рассказала о психических проблемах сестры, которые сама Спирс назвала ложью.Также желанию написать книгу поспособствовал тот факт, что после выхода из-под опекунства отца Бритни, многие выпустили документальные фильмы о певице. По ее словам, многие из них не соответствуют действительности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

