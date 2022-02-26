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https://sputnik-georgia.ru/20220226/britni-spirs-vypustit-skandalnye-memuary-264679424.html
Бритни Спирс выпустит скандальные мемуары
Бритни Спирс выпустит скандальные мемуары
В своих мемуарах звезда расскажет о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца
2022-02-26T11:12+0400
2022-02-26T13:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Поп-дива Бритни Спирс намерена выпустить откровенные мемуары о своей жизни – певица уже заключила многомиллионную сделку с издательством Simon &amp; Schuster.Спирс в своих мемуарах собирается подробно рассказать о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца.Желающих сотрудничать с Бритни оказалось немало, однако были объявлены торги, которые выиграла компания Simon &amp; Schuster.Одной из причин написания книги стал скандал, который был связан с выходом мемуаров "Things I Should Have Said" сестры Бритни – Джейми Линн. Там Линн рассказала о психических проблемах сестры, которые сама Спирс назвала ложью.Также желанию написать книгу поспособствовал тот факт, что после выхода из-под опекунства отца Бритни, многие выпустили документальные фильмы о певице. По ее словам, многие из них не соответствуют действительности.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бритни спирс, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Бритни Спирс выпустит скандальные мемуары

11:12 26.02.2022 (обновлено: 13:05 26.02.2022)
© AP Photo / Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
В своих мемуарах звезда расскажет о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Поп-дива Бритни Спирс намерена выпустить откровенные мемуары о своей жизни – певица уже заключила многомиллионную сделку с издательством Simon & Schuster.
Спирс в своих мемуарах собирается подробно рассказать о том, как стала артисткой, об отношениях с семьей и унизительном опекунстве отца.
© AFP 2022 / ETHAN MILLERБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 22.02.2022
Бритни Спирс
© AFP 2022 / ETHAN MILLER
Желающих сотрудничать с Бритни оказалось немало, однако были объявлены торги, которые выиграла компания Simon & Schuster.
Одной из причин написания книги стал скандал, который был связан с выходом мемуаров "Things I Should Have Said" сестры Бритни – Джейми Линн. Там Линн рассказала о психических проблемах сестры, которые сама Спирс назвала ложью.

"Я хочу, чтобы ты прошла тест на детекторе лжи, чтобы люди увидели, что все это ложь! Я бы хотела, чтобы всемогущий Господь спустился на землю и показал всему миру, что ты лжешь и зарабатываешь деньги за мой счет. Ты подлая, Джейми Линн", – писала в Instagram Спирс.

Также желанию написать книгу поспособствовал тот факт, что после выхода из-под опекунства отца Бритни, многие выпустили документальные фильмы о певице. По ее словам, многие из них не соответствуют действительности.
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