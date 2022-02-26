https://sputnik-georgia.ru/20220226/dyrki-v-tele-budto-ya-reper-morgenshtern-sdelal-pirsing--foto-264779468.html
"Дырки в теле, будто я рэпер": Моргенштерн сделал пирсинг – ФОТО
"Дырки в теле, будто я рэпер": Моргенштерн сделал пирсинг – ФОТО
Пока музыкальная карьера на паузе, есть время заняться собой, решил Моргенштерн и сменил имидж
2022-02-26T07:07+0400
2022-02-26T07:07+0400
2022-02-26T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252260115_0:0:1908:1074_1920x0_80_0_0_6aeea873d4745e51772ddb6577eaf9f6.jpg
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн сделал сразу несколько пирсингов.В последнее время рэпер приятно удивляет своих поклонников сменой имиджа. Моргенштерн сделал дреды, чем напомнил себя еще в начале карьеры, а еще сделал пару пирсингов.Рэпер проколол себя бровь и нос. В этот день с ним была его жена Дилара, которая снимала моменты в сторис. Сама девушка также проколола ухо.Моргенштерн выложил пару фото, где видны его новые проколы. "Дырки в теле, будто я рэпер", – шутит Алишер.Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252260115_100:0:1716:1212_1920x0_80_0_0_eb2ffaed685c6f4fa5d182e453f13e82.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
"Дырки в теле, будто я рэпер": Моргенштерн сделал пирсинг – ФОТО
Подписаться на
Пока музыкальная карьера на паузе, есть время заняться собой, решил Моргенштерн и сменил имидж
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн сделал сразу несколько пирсингов.
В последнее время рэпер приятно удивляет своих поклонников сменой имиджа. Моргенштерн сделал дреды, чем напомнил себя еще в начале карьеры, а еще сделал пару пирсингов.
Рэпер проколол себя бровь и нос. В этот день с ним была его жена Дилара, которая снимала моменты в сторис. Сама девушка также проколола ухо.
Моргенштерн выложил пару фото, где видны его новые проколы. "Дырки в теле, будто я рэпер", – шутит Алишер.
Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
Моргенштерн подарил себе дорогой автомобиль – ФОТО
"Алишеру повезло
" – жена Моргенштерна сменила имидж
С кем Моргенштерн отметил свое 24-летие
?
"Так легко не отделается
": Моргенштерн опроверг слухи об эмиграции
Моргенштерн возвращается: рэпер анонсировал тур по Европе
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.