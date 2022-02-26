https://sputnik-georgia.ru/20220226/dyrki-v-tele-budto-ya-reper-morgenshtern-sdelal-pirsing--foto-264779468.html

"Дырки в теле, будто я рэпер": Моргенштерн сделал пирсинг – ФОТО

"Дырки в теле, будто я рэпер": Моргенштерн сделал пирсинг – ФОТО

Пока музыкальная карьера на паузе, есть время заняться собой, решил Моргенштерн и сменил имидж

2022-02-26T07:07+0400

2022-02-26T07:07+0400

2022-02-26T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн сделал сразу несколько пирсингов.В последнее время рэпер приятно удивляет своих поклонников сменой имиджа. Моргенштерн сделал дреды, чем напомнил себя еще в начале карьеры, а еще сделал пару пирсингов.Рэпер проколол себя бровь и нос. В этот день с ним была его жена Дилара, которая снимала моменты в сторис. Сама девушка также проколола ухо.Моргенштерн выложил пару фото, где видны его новые проколы. "Дырки в теле, будто я рэпер", – шутит Алишер.Моргенштерн и его жена Дилара сейчас живут в Дубае. Алишер покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес