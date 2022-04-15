https://sputnik-georgia.ru/20220415/delo-o-koll-tsentrakh-sud-priznal-vinovnym-11-chelovek-266006317.html

Дело о колл-центрах: суд признал виновным 11 человек

Дело о колл-центрах: суд признал виновным 11 человек

По данным следствия, сотрудники колл-центров связывались с иностранцами и разводили их на деньги 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T13:43+0400

2022-04-15T13:43+0400

2022-04-15T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным 11 человек по факту присвоения крупной суммы денег иностранцев путем мошенничества, незаконного использования персональных данных и отмывания денег.На суде подтвердилось, что гражданин Израиля создал организованную преступную группу, целью которой было присвоение крупной суммы денег иностранцев путем мошенничества. Для этого использовались незаконно добытые персональные данные, а полученные деньги легализовались преступным путем.Гражданин Израиля связался с двумя гражданами Грузии и вместе с ними обустроил т. н. колл-центр в Тбилиси. Указанные лица поэтапно подключили к деятельности группы людей со знанием иностранных языков.По данным следствия МВД, члены преступной группы, используя незаконно добытые персональные данные, систематически связывались с иностранцами и предлагали купить криптовалюту по безналичному расчету.Дело о колл-центрах: премьер Грузии рассказал, кто стоит за ними>>В случае заинтересованности их дистанционно регистрировали на соответствующей веб-странице, после чего от их же имени покупали криптовалюту, после чего электронная валюта отображалась на счету не пострадавшего, а на доступных организованной группе счетах.В результате члены преступной группы смогли завладеть крупной суммой денег граждан Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии. Всего 700 300 евро и 4 800 долларов.Кроме того, руководитель и часть членов организованной группировки смогли легализовать незаконный доход. Они купили дорогие машины и недвижимость, на которых следствие наложило арест. Арест также наложен на суммы, размещенные на банковских счетах.Согласно требованию прокуратуры, Тбилисский городской суд приговорил организатора преступления к лишению свободы на 7 лет. Он также был оштрафован. В пользу государства конфисковали три автомобиля на сумму 380 тысяч долларов (около 124 тысяч долларов), компьютерную технику, деньги на банковских счетах в размере 467 341 евро и 123 854 лари (около 41,3 тысячи долларов).Круг обвиняемых расширяется – детали транснационального мошенничества в Грузии>>Суд также признал виновным 10 членов преступной группировки. У них конфисковали движимое и недвижимое имущество на сумму 549 062 лари (около 183 тысяч долларов): три квартиры, два земельных участка и два автомобиля. Также они были оштрафованы на сумму 510 тысяч лари (около 170 тысяч долларов).Кроме того, на основании требования прокуратуры, материальный ущерб будет полностью возмещен 30 пострадавшим гражданам Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии.На основании требования прокуратуры члены преступной группировки были лишены движимого и недвижимого имущества стоимостью 2 625 263 лари (более 875 тысяч долларов) и денег.Читайте также:

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