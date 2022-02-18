https://sputnik-georgia.ru/20220218/krug-obvinyaemykh-rasshiryaetsya---detali-transnatsionalnogo-moshennichestva-v-gruzii-264558003.html

Круг обвиняемых расширяется – детали транснационального мошенничества в Грузии

Круг обвиняемых расширяется – детали транснационального мошенничества в Грузии

Задержанные обвиняются в отмывании десятков миллионов лари, которые были получены мошенническим путем 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T13:14+0400

2022-02-18T13:14+0400

2022-02-18T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии при сотрудничестве с МВД задержала еще пять человек по обвинению в совершении транснационального мошенничества с использованием колл-центра, говорится в сообщении на сайте ведомства.Следствие утверждает, что они завладели крупной суммой денег граждан Германии и других стран, и мошенническим путем легализовали полученный незаконный доход.По данным прокуратуры, члены преступной группы на базе основанных в Грузии предприятий организовали т. н. колл-центр. Целью преступной группы были граждане, проживающие в разных странах Европы.Сотрудники т. н. колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран, представлялись вымышленными именами, а также называли ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали сделать "выгодные" вложения. А именно, операторы предлагали потенциальным жертвам участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.Скандал вокруг "колл-центров" продолжается: СГБ Грузии дала новые разъяснения>>Сотрудники т. н. колл-центров убеждали жителей Европы в том, что они могли солидно заработать на торгах. В случае получения согласия, перечисленные ими деньги попадали на счета, которые контролировали преступники, а далее с фиктивным назначением перечислялись в Грузию, на счета их же компаний, сообщает прокуратура. В результате были легализованы незаконные доходы в размере десятков миллионов лари. Члены транснациональной преступной группы были задержаны за мошенничество и легализацию незаконных доходов (отмывание денег). Им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.Прокуратура потребует на суде их ареста на время следствия и судебных разбирательств.В рамках расследования по аналогичному факту к уголовной ответственности привлечены 17 членов организованной преступной группы, а в отношении одного человека осуществляются процедуры по экстрадиции. Минфин подготовит документ для регулирования работы колл-центров>>Помимо задержанных в Грузии, уголовное преследование началось в отношении других членов организованной преступной группы – граждан других стран, в том числе на территории Израиля. Среди них организаторы мошенничества. Расследование ведется с участием Грузии и при поддержке Евроджаста – агентства Евросоюза по борьбе с преступностью. Прокуратура отметила, что Евроджаста высоко оценил проведенные в Грузии мероприятия по борьбе с транснациональной преступностью, в рамках которой в разное время были задержаны члены преступной группы. Прокуратура Грузии поблагодарила следственные органы Германии и Израиля, а также Евроджаст за сотрудничество. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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