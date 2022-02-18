https://sputnik-georgia.ru/20220218/krug-obvinyaemykh-rasshiryaetsya---detali-transnatsionalnogo-moshennichestva-v-gruzii-264558003.html
Круг обвиняемых расширяется – детали транснационального мошенничества в Грузии
Круг обвиняемых расширяется – детали транснационального мошенничества в Грузии
Задержанные обвиняются в отмывании десятков миллионов лари, которые были получены мошенническим путем 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T13:14+0400
2022-02-18T13:14+0400
2022-02-18T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии при сотрудничестве с МВД задержала еще пять человек по обвинению в совершении транснационального мошенничества с использованием колл-центра, говорится в сообщении на сайте ведомства.Следствие утверждает, что они завладели крупной суммой денег граждан Германии и других стран, и мошенническим путем легализовали полученный незаконный доход.По данным прокуратуры, члены преступной группы на базе основанных в Грузии предприятий организовали т. н. колл-центр. Целью преступной группы были граждане, проживающие в разных странах Европы.Сотрудники т. н. колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран, представлялись вымышленными именами, а также называли ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали сделать "выгодные" вложения. А именно, операторы предлагали потенциальным жертвам участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.Скандал вокруг "колл-центров" продолжается: СГБ Грузии дала новые разъяснения>>Сотрудники т. н. колл-центров убеждали жителей Европы в том, что они могли солидно заработать на торгах. В случае получения согласия, перечисленные ими деньги попадали на счета, которые контролировали преступники, а далее с фиктивным назначением перечислялись в Грузию, на счета их же компаний, сообщает прокуратура. В результате были легализованы незаконные доходы в размере десятков миллионов лари. Члены транснациональной преступной группы были задержаны за мошенничество и легализацию незаконных доходов (отмывание денег). Им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.Прокуратура потребует на суде их ареста на время следствия и судебных разбирательств.В рамках расследования по аналогичному факту к уголовной ответственности привлечены 17 членов организованной преступной группы, а в отношении одного человека осуществляются процедуры по экстрадиции. Минфин подготовит документ для регулирования работы колл-центров>>Помимо задержанных в Грузии, уголовное преследование началось в отношении других членов организованной преступной группы – граждан других стран, в том числе на территории Израиля. Среди них организаторы мошенничества. Расследование ведется с участием Грузии и при поддержке Евроджаста – агентства Евросоюза по борьбе с преступностью. Прокуратура отметила, что Евроджаста высоко оценил проведенные в Грузии мероприятия по борьбе с транснациональной преступностью, в рамках которой в разное время были задержаны члены преступной группы. Прокуратура Грузии поблагодарила следственные органы Германии и Израиля, а также Евроджаст за сотрудничество. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, грузия, новости, европа, германия, генеральная прокуратура грузии
Круг обвиняемых расширяется – детали транснационального мошенничества в Грузии
13:14 18.02.2022 (обновлено: 14:06 18.02.2022) Подписаться на
Задержанные обвиняются в отмывании десятков миллионов лари, которые были получены мошенническим путем
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии при сотрудничестве с МВД задержала еще пять человек по обвинению в совершении транснационального мошенничества с использованием колл-центра, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие утверждает, что они завладели крупной суммой денег граждан Германии и других стран, и мошенническим путем легализовали полученный незаконный доход.
По данным прокуратуры, члены преступной группы на базе основанных в Грузии предприятий организовали т. н. колл-центр. Целью преступной группы были граждане, проживающие в разных странах Европы.
Сотрудники т. н. колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран, представлялись вымышленными именами, а также называли ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали сделать "выгодные" вложения.
А именно, операторы предлагали потенциальным жертвам участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.
Сотрудники т. н. колл-центров убеждали жителей Европы в том, что они могли солидно заработать на торгах. В случае получения согласия, перечисленные ими деньги попадали на счета, которые контролировали преступники, а далее с фиктивным назначением перечислялись в Грузию, на счета их же компаний, сообщает
прокуратура.
В результате были легализованы незаконные доходы в размере десятков миллионов лари.
Члены транснациональной преступной группы были задержаны за мошенничество и легализацию незаконных доходов (отмывание денег). Им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.
Прокуратура потребует на суде их ареста на время следствия и судебных разбирательств.
В рамках расследования по аналогичному факту к уголовной ответственности привлечены 17 членов организованной преступной группы, а в отношении одного человека осуществляются процедуры по экстрадиции.
Помимо задержанных в Грузии, уголовное преследование началось в отношении других членов организованной преступной группы – граждан других стран, в том числе на территории Израиля. Среди них организаторы мошенничества.
Расследование ведется с участием Грузии и при поддержке Евроджаста – агентства Евросоюза по борьбе с преступностью.
Прокуратура отметила, что Евроджаста высоко оценил проведенные в Грузии мероприятия по борьбе с транснациональной преступностью, в рамках которой в разное время были задержаны члены преступной группы.
"По делу продолжается интенсивное следствие и международное сотрудничество для выявления и уличения членов преступной группы, а также других физических и юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью", – сказано в сообщении.
Прокуратура Грузии поблагодарила следственные органы Германии и Израиля, а также Евроджаст за сотрудничество.
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