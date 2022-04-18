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Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса – 74
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса – 74
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 347 инфицированных 18.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-18T10:47+0400
2022-04-18T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 74, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 653 118 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 357 человек, а с начала пандемии – 1 634 313. Скончались 16 793.За сутки сделано 4 970 тестов на коронавирус, в том числе 3 436 на антиген и 1 534 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,49%, за последние 14 дней – 1,44%, за последние семь дней – 1,21%.К этому времени сделана 2 872 820 прививок, в том числе за последние сутки – 26."Не стоит пить вино на кладбищах" – рекомендации главного эпидемиолога Грузии >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 347 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса – 74
10:47 18.04.2022 (обновлено: 10:49 18.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 347 инфицированных
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 74, скончался один пациент, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 653 118 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 357 человек, а с начала пандемии – 1 634 313. Скончались 16 793.
За сутки сделано 4 970 тестов на коронавирус, в том числе 3 436 на антиген и 1 534 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,49%, за последние 14 дней – 1,44%, за последние семь дней – 1,21%.
К этому времени сделана 2 872 820 прививок, в том числе за последние сутки – 26.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 347 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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