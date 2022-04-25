https://sputnik-georgia.ru/20220425/buduschim-voditelyam-v-gruzii-pridetsya-sdat-ekzamen-v-realnykh-usloviyakh-266216491.html

Будущим водителям в Грузии придется сдать экзамен в реальных условиях

Будущим водителям в Грузии придется сдать экзамен в реальных условиях

После успешного выполнения специальных маневров в закрытом поле, кандидата в водители будут испытывать в реальных дорожных условиях 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T12:23+0400

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2022-04-25T12:23+0400

грузия

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грузинские дороги, машины и их водители

водительские права

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Практическую часть экзамена на вождение для получения водительских прав категорий B и BE с сегодняшнего дня будут сдавать в реальных условиях.Соответствующие поправки в "Закон о дорожном движении" парламент Грузии принял в ноябре 2021 года. Согласно поправкам, сдача практического экзамена с 25 апреля будет разделена на два этапа: один – на площадке, второй – в реальных условиях города.Примечание: В – легковые автомобили (полной массой до 3,5 т, количество пассажирских мест не более 8); ВЕ – легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг.Согласно изменениям, после успешного выполнения специальных маневров в закрытом поле, кандидат в водители переходит на второй этап – в реальных дорожных условиях.Для каждой экзаменационной службы разработано несколько экзаменационных маршрутов, которые будут утверждены соответствующим приказом министра внутренних дел Грузии.Сдавать практическую часть экзамена на вождение в Грузии будут в два этапа>>Желающие получить водительские права смогут пройти практическую часть экзамена в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.Что касается зугдидской службы Агентства обслуживания МВД Грузии, то в связи с масштабными работами по восстановлению дорог в городе, можно будет пройти второй этап экзамена сразу же после завершения работ.Кандидат в водители имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 дней после успешного прохождения первого этапа. В случае неудовлетворительного результата сдать следующий экзамен можно будет, записавшись в очередь, не ранее чем через 30 дней.Записаться на второй этап практического экзамена нужно заранее. Для это используют мобильное приложение, сайт или непосредственно структурные единицы Агентства.С 25 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях будет обязательной для легковых автомобилях, а с 7 ноября 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных

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грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, водительские права