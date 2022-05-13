https://sputnik-georgia.ru/20220513/nikakogo-vtorogo-fronta-ne-budet---premer-gruzii-garantiruet-dolgosrochnyy-mir-266623635.html

Никакого второго фронта не будет – премьер пообещал сохранение мира в Грузии

Никакого второго фронта не будет – премьер пообещал сохранение мира в Грузии

В стране будут мир, строительство и развитие, обещает глава правительства 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T14:14+0400

2022-05-13T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. В Грузии не будет никакого второго фронта – нынешние власти не допустят этого, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" во вторник призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против миллиардера Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.При этом глава грузинского правительства отметил, что тот долгосрочный мир и стабильность, которые есть в стране, являются заслугой политики Иванишвили."Безусловно, мы, наше правительство, наша политическая команда продолжаем эту политику. Хочу сказать, что для всех важно, чтобы в стране были мир и стабильность. Это основа основ. Без этого, друзья, в стране ничего не будет", – подчеркнул Гарибашвили.Премьер также призвал всех сохранять этот мир и думать о развитии страны.Призывы Киева открыть второй фронт в Грузии неадекватны – депутат>>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:

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