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Никакого второго фронта не будет – премьер пообещал сохранение мира в Грузии
Никакого второго фронта не будет – премьер пообещал сохранение мира в Грузии
В стране будут мир, строительство и развитие, обещает глава правительства 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T14:14+0400
2022-05-13T14:14+0400
2022-05-13T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. В Грузии не будет никакого второго фронта – нынешние власти не допустят этого, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" во вторник призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против миллиардера Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.При этом глава грузинского правительства отметил, что тот долгосрочный мир и стабильность, которые есть в стране, являются заслугой политики Иванишвили."Безусловно, мы, наше правительство, наша политическая команда продолжаем эту политику. Хочу сказать, что для всех важно, чтобы в стране были мир и стабильность. Это основа основ. Без этого, друзья, в стране ничего не будет", – подчеркнул Гарибашвили.Премьер также призвал всех сохранять этот мир и думать о развитии страны.Призывы Киева открыть второй фронт в Грузии неадекватны – депутат>>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:
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Никакого второго фронта не будет – премьер пообещал сохранение мира в Грузии
14:14 13.05.2022 (обновлено: 14:32 13.05.2022)
В стране будут мир, строительство и развитие, обещает глава правительства
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. В Грузии не будет никакого второго фронта – нынешние власти не допустят этого, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" во вторник призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против миллиардера Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.
"Наши власти не допустят этого. Мы на высоте. Мы гарантируем населению долгосрочный мир. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет. Наоборот, будет развитие, строительство и мир", – заявил Гарибашвили журналистам.
При этом глава грузинского правительства отметил, что тот долгосрочный мир и стабильность, которые есть в стране, являются заслугой политики Иванишвили.
"Безусловно, мы, наше правительство, наша политическая команда продолжаем эту политику. Хочу сказать, что для всех важно, чтобы в стране были мир и стабильность. Это основа основ. Без этого, друзья, в стране ничего не будет", – подчеркнул Гарибашвили.
Премьер также призвал всех сохранять этот мир и думать о развитии страны.
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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