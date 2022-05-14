https://sputnik-georgia.ru/20220514/pervaya-pravilnaya-otsenka---v-gruzii-otreagirovali-na-zayavlenie-arestovicha---266645278.html

"Первая правильная оценка" – в Грузии отреагировали на заявление Арестовича

"Первая правильная оценка" – в Грузии отреагировали на заявление Арестовича

Власти Грузии будут делать все для того, чтобы избежать эскалации 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T16:25+0400

2022-05-14T16:25+0400

2022-05-14T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал правильной оценку советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича по поводу властей Грузии.Ранее Арестович в эфире программы "Фейгин Live" заявил, что власти Грузии не выглядят способными "силой брать Цхинвальский регион (Южную Осетию)", который не контролируется центральными властям Грузии. О том, что никакого второго фронта в Грузии не будет, не раз заявляли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и высокопоставленные чиновники. По словам премьера, Грузия должна поддерживать мир и стабильность в регионе. В свою очередь, к открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Призывы Киева открыть второй фронт в Грузии неадекватны – депутат>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, алексей арестович, sputnik, украина