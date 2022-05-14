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"Первая правильная оценка" – в Грузии отреагировали на заявление Арестовича
"Первая правильная оценка" – в Грузии отреагировали на заявление Арестовича
Власти Грузии будут делать все для того, чтобы избежать эскалации 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T16:25+0400
2022-05-14T16:25+0400
2022-05-14T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал правильной оценку советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича по поводу властей Грузии.Ранее Арестович в эфире программы "Фейгин Live" заявил, что власти Грузии не выглядят способными "силой брать Цхинвальский регион (Южную Осетию)", который не контролируется центральными властям Грузии. О том, что никакого второго фронта в Грузии не будет, не раз заявляли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и высокопоставленные чиновники. По словам премьера, Грузия должна поддерживать мир и стабильность в регионе. В свою очередь, к открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Призывы Киева открыть второй фронт в Грузии неадекватны – депутат>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, алексей арестович, sputnik, украина
"Первая правильная оценка" – в Грузии отреагировали на заявление Арестовича
16:25 14.05.2022 (обновлено: 17:32 14.05.2022)
Власти Грузии будут делать все для того, чтобы избежать эскалации
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал правильной оценку советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича по поводу властей Грузии.
Ранее Арестович в эфире программы "Фейгин Live" заявил, что власти Грузии не выглядят способными "силой брать Цхинвальский регион (Южную Осетию)", который не контролируется центральными властям Грузии.
"Думаю, это его первая правильная оценка. Мы действительно не выглядим такими, кто начнет новую кровопролитную войну... Мы все делаем, чтобы избежать любой эскалации. Безусловно, это национальный интерес нашей страны, и мы действуем в соответствии с этим интересом", – сказал Кобахидзе.
О том, что никакого второго фронта в Грузии не будет, не раз заявляли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и высокопоставленные чиновники. По словам премьера, Грузия должна поддерживать мир и стабильность в регионе. В свою очередь, к открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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