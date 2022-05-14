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В "Грузинской мечте" исключили возможность отправки Саакашвили на лечение за границу
В "Грузинской мечте" исключили возможность отправки Саакашвили на лечение за границу
Саакашвили не помогут ни симулирование болезни, ни самовредительство, заявил Кобахидзе 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T21:39+0400
2022-05-14T21:39+0400
2022-05-14T21:15+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 14 май — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что ничто не может стать причиной отправки осужденнного экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.Саакашвили третьи сутки находится в частной тбилисской клинике "Вивамед", обслуживающей пенитенциарную систему. В то же время он отметил, что власти должны относиться к Саакашвили так же, как к другим заключенным. "Если заглянуть в учреждения исполнения наказаний, можно обнаружить, наверное, сотни заключенных с более серьезными проблемами здоровья, но ни в одном случае не стоит вопрос лечения за рубежом, так как это абсурд", – сказал Кобахидзе. Так как в Грузии запрещена дискриминация, мы не имеем право на дискриминацию Саакашвили даже в позитивном ключе, права всех заключенных равны, добавил он.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Согласно грузинскому законодательству, осужденный должен отбывать наказание на территории Грузии. По словам министра юстиции страны Рати Брегадзе, нет оснований отправлять Саакашвили на лечение за границу, и ранее таких прецедентов не было. Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику его мать Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори. Между тем, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузинская мечта
В "Грузинской мечте" исключили возможность отправки Саакашвили на лечение за границу
Саакашвили не помогут ни симулирование болезни, ни самовредительство, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 14 май — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что ничто не может стать причиной отправки осужденнного экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Саакашвили третьи сутки находится в частной тбилисской клинике "Вивамед", обслуживающей пенитенциарную систему.
"Ни симулирование, ни нанесение вреда самому себе и другое подобное не станет основанием для перевода Саакашвили за границу, и тем более помещения его под домашний арест", – сказал Кобахидзе.
В то же время он отметил, что власти должны относиться к Саакашвили так же, как к другим заключенным.
"Если заглянуть в учреждения исполнения наказаний, можно обнаружить, наверное, сотни заключенных с более серьезными проблемами здоровья, но ни в одном случае не стоит вопрос лечения за рубежом, так как это абсурд", – сказал Кобахидзе.
Так как в Грузии запрещена дискриминация, мы не имеем право на дискриминацию Саакашвили даже в позитивном ключе, права всех заключенных равны, добавил он.
Согласно грузинскому законодательству, осужденный должен отбывать наказание на территории Грузии. По словам министра юстиции страны Рати Брегадзе, нет оснований отправлять Саакашвили на лечение за границу, и ранее таких прецедентов не было.
Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику его мать Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори. Между тем, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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