https://sputnik-georgia.ru/20220514/v-gruzinskoy-mechte-isklyuchili-vozmozhnost-otpravki-saakashvili-na-lechenie-za-granitsu---266648572.html

В "Грузинской мечте" исключили возможность отправки Саакашвили на лечение за границу

В "Грузинской мечте" исключили возможность отправки Саакашвили на лечение за границу

Саакашвили не помогут ни симулирование болезни, ни самовредительство, заявил Кобахидзе 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T21:39+0400

2022-05-14T21:39+0400

2022-05-14T21:15+0400

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ираклий кобахидзе

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 14 май — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что ничто не может стать причиной отправки осужденнного экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.Саакашвили третьи сутки находится в частной тбилисской клинике "Вивамед", обслуживающей пенитенциарную систему. В то же время он отметил, что власти должны относиться к Саакашвили так же, как к другим заключенным. "Если заглянуть в учреждения исполнения наказаний, можно обнаружить, наверное, сотни заключенных с более серьезными проблемами здоровья, но ни в одном случае не стоит вопрос лечения за рубежом, так как это абсурд", – сказал Кобахидзе. Так как в Грузии запрещена дискриминация, мы не имеем право на дискриминацию Саакашвили даже в позитивном ключе, права всех заключенных равны, добавил он.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Согласно грузинскому законодательству, осужденный должен отбывать наказание на территории Грузии. По словам министра юстиции страны Рати Брегадзе, нет оснований отправлять Саакашвили на лечение за границу, и ранее таких прецедентов не было. Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику его мать Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори. Между тем, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузинская мечта