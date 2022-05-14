Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220514/v-gruzinskoy-mechte-isklyuchili-vozmozhnost-otpravki-saakashvili-na-lechenie-za-granitsu---266648572.html
В "Грузинской мечте" исключили возможность отправки Саакашвили на лечение за границу
В "Грузинской мечте" исключили возможность отправки Саакашвили на лечение за границу
Саакашвили не помогут ни симулирование болезни, ни самовредительство, заявил Кобахидзе 14.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-14T21:39+0400
2022-05-14T21:15+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390081_85:0:3726:2048_1920x0_80_0_0_ef56dd94a9c745714feca0ea73205214.jpg
ТБИЛИСИ, 14 май — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что ничто не может стать причиной отправки осужденнного экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.Саакашвили третьи сутки находится в частной тбилисской клинике "Вивамед", обслуживающей пенитенциарную систему. В то же время он отметил, что власти должны относиться к Саакашвили так же, как к другим заключенным. "Если заглянуть в учреждения исполнения наказаний, можно обнаружить, наверное, сотни заключенных с более серьезными проблемами здоровья, но ни в одном случае не стоит вопрос лечения за рубежом, так как это абсурд", – сказал Кобахидзе. Так как в Грузии запрещена дискриминация, мы не имеем право на дискриминацию Саакашвили даже в позитивном ключе, права всех заключенных равны, добавил он.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе&gt;&gt;Согласно грузинскому законодательству, осужденный должен отбывать наказание на территории Грузии. По словам министра юстиции страны Рати Брегадзе, нет оснований отправлять Саакашвили на лечение за границу, и ранее таких прецедентов не было. Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику его мать Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори. Между тем, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390081_697:0:3428:2048_1920x0_80_0_0_1eaaa3b28d0c3e539d33b3ca8e526d27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузинская мечта

В "Грузинской мечте" исключили возможность отправки Саакашвили на лечение за границу

21:39 14.05.2022
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Саакашвили не помогут ни симулирование болезни, ни самовредительство, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 14 май — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что ничто не может стать причиной отправки осужденнного экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Саакашвили третьи сутки находится в частной тбилисской клинике "Вивамед", обслуживающей пенитенциарную систему.

"Ни симулирование, ни нанесение вреда самому себе и другое подобное не станет основанием для перевода Саакашвили за границу, и тем более помещения его под домашний арест", – сказал Кобахидзе.

В то же время он отметил, что власти должны относиться к Саакашвили так же, как к другим заключенным.
"Если заглянуть в учреждения исполнения наказаний, можно обнаружить, наверное, сотни заключенных с более серьезными проблемами здоровья, но ни в одном случае не стоит вопрос лечения за рубежом, так как это абсурд", – сказал Кобахидзе.
Так как в Грузии запрещена дискриминация, мы не имеем право на дискриминацию Саакашвили даже в позитивном ключе, права всех заключенных равны, добавил он.
Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>
Согласно грузинскому законодательству, осужденный должен отбывать наказание на территории Грузии. По словам министра юстиции страны Рати Брегадзе, нет оснований отправлять Саакашвили на лечение за границу, и ранее таких прецедентов не было.
Даже после этапирования Саакашвили в гражданскую клинику его мать Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори. Между тем, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Читайте также:
Парламента Грузии не касается вопрос освобождения Саакашвили на поруки – депутат
О здоровье Саакашвили должны больше говорить врачи, а не политики – Хундадзе
Президент Грузии поддержала предложение о переводе Саакашвили в клинику
Папуашвили назвал причины проблем Саакашвили со здоровьем
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0