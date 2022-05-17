https://sputnik-georgia.ru/20220517/deputat-narodnyy-zaschitnik-gruzii---strastnyy-fanat-saakashvili-266704508.html

Депутат: омбудсмен Грузии - страстный фанат Саакашвили

Депутат: омбудсмен Грузии - страстный фанат Саакашвили

Ломджария всегда поддерживает требования, которые озвучивает оппозиция, отметил депутат 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T17:21+0400

2022-05-17T17:21+0400

2022-05-17T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Деятельность Народного защитника Грузии Нино Ломджария запомнится обществу тем, что она была страстным фанатом экс-президента Михаила Саакашвили, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.Ранее лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал Ломджария представителем "партии войны". Так в правящей партии называют самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили.Деятельность Ломджария ранее не раз критиковали грузинские правозащитники. Так основатель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе заявила, что Народному защитнику не доверяет по меньшей мере 90% населения страны из-за ее предвзятой политики.По ее словам, Ломджария всегда поддерживает требования, которые озвучивает оппозиция. А борьба Народного защитника за освобождение Саакашвили служит единственной цели – дестабилизации в стране и желанию втянуть страну в войну, отметила Какабадзе.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Что касается Саакашвили, в настоящее время он находится в медицинском центре "Вивамеди". Его этапировали в гражданскую клинику из тюрьмы 12 мая, чтобы обследовать и при необходимости провести курс лечения. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Этапированию предшествовали многочисленные заявления адвокатов, членов семьи и соратников экс-президента о том, что в тюрьме его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за границей.В свою очередь министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, украина, грузинская мечта, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, нино ломджария