https://sputnik-georgia.ru/20220520/sud-nad-saakashvili-otlozhili-po-ego-trebovaniyu-266785616.html
Суд над Саакашвили отложен по его требованию
Суд над Саакашвили отложен по его требованию
Экс-президент не может явиться в суд по состоянию здоровья 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T17:29+0400
2022-05-20T17:29+0400
2022-05-20T17:33+0400
грузия
новости
михаил саакашвили
зураб адеишвили
тбилиси
тбилисский городской суд
специальная пенитенциарная служба
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, перенесли на 20 июня.Утром 12 мая осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.На процессе была представлена справка клиники "Вивамеди", где на данный момент находится Саакашвили, согласно которой экс-президент не может явиться в суд по состоянию здоровья.Кроме того, на заседании был представлен протокол, составленный Специальной пенитенциарной службой, в котором Саакашвили заявлял не проводить заседание без его присутствия. Ему было предложено дистанционное участие, однако, согласно протоколу, экс-президент отказался от этого.Между тем, суд заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - бывшего прокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили. Адеишвили и Кезерашвили находятся в розыске.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>В ноябре 2021 года Тбилисский городской суд аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении находящегося в заключении Саакашвили по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года.Судья Нино Элиэшвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, так как он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, за которое Саакашвили грозит от пяти до восьми лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.Дело СаакашвилиМихаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.Читайте также:
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грузия, новости, михаил саакашвили, зураб адеишвили, тбилиси, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, грузинская мечта
Суд над Саакашвили отложен по его требованию
17:29 20.05.2022 (обновлено: 17:33 20.05.2022)
Экс-президент не может явиться в суд по состоянию здоровья
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Заседание по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, перенесли на 20 июня.
Утром 12 мая осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.
На процессе была представлена справка клиники "Вивамеди", где на данный момент находится Саакашвили, согласно которой экс-президент не может явиться в суд по состоянию здоровья.
Кроме того, на заседании был представлен протокол, составленный Специальной пенитенциарной службой, в котором Саакашвили заявлял не проводить заседание без его присутствия. Ему было предложено дистанционное участие, однако, согласно протоколу, экс-президент отказался от этого.
Между тем, суд заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - бывшего прокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили. Адеишвили и Кезерашвили находятся в розыске.
В ноябре 2021 года Тбилисский городской суд аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении находящегося в заключении Саакашвили по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года.
Судья Нино Элиэшвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, так как он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, за которое Саакашвили грозит от пяти до восьми лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.
Дело Саакашвили
Михаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.
Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.
Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.
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