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Суд над Саакашвили вновь отложили, адвокаты недовольны

Суд над Саакашвили вновь отложили, адвокаты недовольны

Саакашвили был против продолжения судебного процесса без его присутствия 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T15:11+0400

2022-05-24T15:11+0400

2022-05-24T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Судья Бадри Кочламазашвили вновь отложил заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды.В зале Тбилисского городского суда не было главного подсудимого. В настоящее время Саакашвили находится в тбилисском медцентре "Вивамеди". Туда его этапировали из тюрьмы 12 мая.На суде было представлено письмо Саакашвили, согласно которому подсудимый высказался против продолжения рассмотрения дела без его присутствия, обосновав это состоянием здоровья. Именно это письмо и стало причиной переноса заседания.Между тем, адвокаты, которые сами представили суду письмо Саакашвили, настаивали на рассмотрении ходатайства, с которым они выступили еще на прошлом заседании.Адвокаты требовали, чтобы судья поручил Специальной пенитенциарной службе обеспечить допуск в тюрьму группы экспертов центра "Эмпатия" для проведения медицинской экспертизы. Однако решение так и не было озвучено.Судья призвал адвокатов четко сформулировать позицию их подзащитного, но не получив приемлемого дня него ответа, решил отложить заседание на 15 июня. Дмитрий Садзаглишвили, который представляет интересы экс-президента в суде, назвал причину отказа судьи в рассмотрении ходатайства абсурдной.Между тем, директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани назвала диагностику и лечение Саакашвили неадекватными и отметила необходимость отправить его за границу на лечение. Этого не первый месяц требуют родные, адвокаты и сторонники Саакашвили. "К сожалению, наши рекомендации не были выполнены, за чем последовал плачевный прогноз. Ответственность за неадекватное медицинское обслуживание, которое привело к ухудшению состояния здоровья пациента, полностью возлагается на Минюст и Специальную пенитенциарную службу", – заявила Джишкариани журналистам.Джишкариани находилась у здания Тбилисского городского суда, где проходила акция в поддержку экс-президента.Ранее в апреле врачи группы экспертов при Народном защитнике заявили, что у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал любые разговоры о переводе Саакашвили в клинику за границу "полной спекуляцией", а также "неадекватными и безосновательными".Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:

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