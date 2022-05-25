https://sputnik-georgia.ru/20220525/k-saakashvili-dopustyat-ekspertov-tsentra-empatiya-266894419.html

К Саакашвили допустят экспертов центра "Эмпатия"

К Саакашвили допустят экспертов центра "Эмпатия"

Сторона обвинения была не против этого решения 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T19:03+0400

2022-05-25T19:03+0400

2022-05-25T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Судья Нино Чахнашвили обязала Специальную пенитенциарную службу допустить к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили группу независимых экспертов центра "Эмпатия".Таким образом судья удовлетворила ходатайство стороны защиты. В свою очередь, сторона обвинения разъяснила, что она не против данного ходатайства, так дело касается здоровья человека.На заседании судья зачитала заявление Специальной пенитенциарной службы, в котором было указано, что они не смогли обеспечить допуск экспертов, поскольку на повестке дня стоял вопрос перевода Саакашвили в клинику.С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди". Состояние здоровья его ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года."Вчера поздно ночью он потерял сознание, однако в результате незамедлительного вмешательства врачей проблема была решена, за что он благодарен медицинскому персоналу", - сообщил другой адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Что касается непосредственно заседания по делу о незаконном пересечении государственной границы Михаилом Саакашвили, то его перенесли на 2 июня.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:

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