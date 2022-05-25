https://sputnik-georgia.ru/20220525/k-saakashvili-dopustyat-ekspertov-tsentra-empatiya-266894419.html
К Саакашвили допустят экспертов центра "Эмпатия"
К Саакашвили допустят экспертов центра "Эмпатия"
Сторона обвинения была не против этого решения 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T19:03+0400
2022-05-25T19:03+0400
2022-05-25T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Судья Нино Чахнашвили обязала Специальную пенитенциарную службу допустить к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили группу независимых экспертов центра "Эмпатия".Таким образом судья удовлетворила ходатайство стороны защиты. В свою очередь, сторона обвинения разъяснила, что она не против данного ходатайства, так дело касается здоровья человека.На заседании судья зачитала заявление Специальной пенитенциарной службы, в котором было указано, что они не смогли обеспечить допуск экспертов, поскольку на повестке дня стоял вопрос перевода Саакашвили в клинику.С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди". Состояние здоровья его ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года."Вчера поздно ночью он потерял сознание, однако в результате незамедлительного вмешательства врачей проблема была решена, за что он благодарен медицинскому персоналу", - сообщил другой адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Что касается непосредственно заседания по делу о незаконном пересечении государственной границы Михаилом Саакашвили, то его перенесли на 2 июня.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, дмитрий садзаглишвили, валерий гелашвили, украина, тбилиси, специальная пенитенциарная служба, батуми, тбилисский городской суд
К Саакашвили допустят экспертов центра "Эмпатия"
19:03 25.05.2022 (обновлено: 19:11 25.05.2022)
Сторона обвинения была не против этого решения
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Судья Нино Чахнашвили обязала Специальную пенитенциарную службу допустить к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили группу независимых экспертов центра "Эмпатия".
Таким образом судья удовлетворила ходатайство стороны защиты. В свою очередь, сторона обвинения разъяснила, что она не против данного ходатайства, так дело касается здоровья человека.
"Это решение является очень важным для стороны защиты, так как оно дает нам возможность экспертизы здоровья Михаила Саакашвили. Естественно, это не должно создавать какие-то иллюзии. Это лишь очень маленький позитивный шаг", - заявил адвокат экс-президента Шота Тутберидзе журналистам.
На заседании судья зачитала заявление Специальной пенитенциарной службы, в котором было указано, что они не смогли обеспечить допуск экспертов, поскольку на повестке дня стоял вопрос перевода Саакашвили в клинику.
С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди". Состояние здоровья его ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
"Вчера поздно ночью он потерял сознание, однако в результате незамедлительного вмешательства врачей проблема была решена, за что он благодарен медицинскому персоналу", - сообщил другой адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.
Что касается непосредственно заседания по делу о незаконном пересечении государственной границы Михаилом Саакашвили, то его перенесли на 2 июня.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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