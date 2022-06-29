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Маркедонов: у сложных отношений Грузии и Украины есть комплекс причин

Маркедонов: у сложных отношений Грузии и Украины есть комплекс причин

Политолог посоветовал грузинским властям взять паузу и проверить, кто им друг и является ли Грузия самоценностью для ЕС 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T19:59+0400

2022-06-29T19:59+0400

2022-06-29T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сыграл не последнюю роль в сложных отношениях Грузии и Украины, а теперь еще и отказ Евросоюза в предоставлении статуса кандидата на вступление в объединение, заявил ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов в интервью SputnikLive.По мнению политолога, на то есть целый комплекс причин. "Понятное дело, что отношения между Грузией и Украиной они хотя и были стратегически обусловленными, это не значит, что они были бесконфликтными все время. Можно вспомнить историю, например, с бегством Михаила Саакашвили на Украину. Это отравляло отношения", - сказал Маркедонов.После того, как отношения между на то время президентом Украины Петром Порошенко и Саакашвили испортились, и последний стал фактором конфронтации внутри Украины, отношения между странами вышли "на более прагматический уровень". Но потом к власти пришел Владимир Зеленский и Саакашвили вновь стал востребован на политической арене Украины.Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями>>"Фактор Саакашвили очень важный. Плюс, давайте не забывать "грузинский политический десант", который в свое время переместился в Киев – это Адеишвили (бывший генпрокурор Грузии - ред.), Деканоидзе (экс-ректор Академии полиции МВД Грузии - ред.), ряд политиков, которые занимали определенные посты в украинской администрации на разных должностях", - отметил Маркедонов.По его мнению, на этот раз проблемой стала история с отказом Грузии в предоставлении на данном этапе статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Отсюда, по его словам, и появились 12 условий, которые Грузию призвали выполнить для получения статуса кандидата.Более того, недавно в Грузии возникло новое движение, которое 24 июня, на второй день после объявления Евросоветом решения по заявкам Грузии, Украины и Молдовы, провело масштабную акцию перед парламентом в центре Тбилиси.Инициатором этого движения является молодежная организация "Стыдно", которую власти называют молодежным крылом крупнейшей оппозиционной партии, некогда партии власти "Единое национальное движение"."Грузинская мечта" обвинила оппозицию в нарушении условия об искоренении поляризации>>"Мы видим очень интересный сюжет: происходит омоложение грузинской политики в ее оппозиционном спектре... Они вроде бы позиционируют себя как новые, "не мы были во власти, когда был Саакашвили в 2004-2013 году, да мы связаны, мы оппозиция, но, тем не менее, мы некое новое поколение". Делается новая заявка", - сказал Маркедонов.На акции "Домой в Европу" 24 июня прозвучали выступления президента Владимира Зеленского и Арахамия. Последний раскритиковал правительство Грузии, что, в свою очередь, грузинские власти расценили как вмешательство во внутренние дела страны.Что касается нового движения, оно выдвинуло властям два требования - отставка премьера и формирование технического правительства национального согласия, которое должно выполнить 12 условий Евросоюза.Это желание захвата власти - спикер парламента о техническом Кабмине в Грузии>>"Я не сторонник той концепции, что в постсоветских странах цветные революции возникают просто как под копирку. Это не грипп, это не вирус, который чихом передается. Должны быть свои внутренние предпосылки", - сказал Маркедонов.При этом он не видит сходств один в один с нынешней ситуацией в Грузии и тем, что было на Украине в 2013-2014 годах. "Но, многие скажем алгоритмы похожи. Тогда Украина столкнулась с проблемой подписания Соглашения об ассоциации (с Евросоюзом - ред.), Грузия столкнулась с отказом в предоставлении статуса", - сказал Маркедонов.Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента >>Украинские власти обвиняют в этом правительство Грузии, называя его пророссийским, и при этом заявляют, что грузинский народ не причем, он хороший, и грузинские политики в целом неплохие.При этом, по его словам, игнорируется несколько фундаментальных моментов. "То что и внутри самой Европы Закавказье, Центральную Азию воспринимают не как часть Европы. Вам про это никто не скажет открыто, но поверьте человеку, который поработал на Западе, который много пообщался в дипломатических кругах, в кулуарах, эти вещи есть", - заявил Маркедонов.По его словам, в Европе есть понимание того, что Армения, Азербайджан, Грузия - это совсем не то, что Белоруссия, Молдова и Украина."Он постоянно лжет" – власти Грузии обвинили Арахамия в связях с Нацдвижением>>"Считаю, что нужно определенную паузу взять в этом смысле. И путь грузинские политики проверят кто их друзья, является ли Грузия самоценностью для ЕС, для европейской интеграции, является ли она действительно стратегическим партнером и союзником Украины или нет", - отметил Маркедонов.

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, петр порошенко, украина, европа, евросоюз