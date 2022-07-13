https://sputnik-georgia.ru/20220713/dvukhprotsentnyy-barer-ot-gruzinskoy-mechty-ili-utrom-dengi--vecherom-stulya-268465775.html
Двухпроцентный барьер от "Грузинской мечты", или Утром деньги – вечером стулья
Двухпроцентный барьер от "Грузинской мечты", или Утром деньги – вечером стулья
Условие правящей партии снизить избирательный барьер после предоставления Грузии кандидатского статуса стало поводом для бурных дискуссий в политическом... 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T10:22+0400
2022-07-13T10:22+0400
2022-07-13T10:22+0400
грузия
политика
грузинская мечта
ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
конституция грузии
парламентские выборы
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Многое, конечно, зависело от тональности, и потому не сразу бросалось в глаза. Каждое издание постаралось подать информацию в своем обрамлении. "Мудрее" всех поступила, пожалуй, "Сакартвелос Республика": она просто дословно процитировала заявление председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе. Надо полагать, в редакции сочли, что руководство "Мечты" придирчиво взвесило каждую фразу.Спрашивается, что вам еще?! Прекрасный шанс снизить уровень поляризации между партиями (общество – тема отдельная), то есть реализовать первоочередную рекомендацию Еврокомиссии. Поначалу было даже не совсем понятно, почему оппозиция встретила идею в штыки? Неужели лишь потому, что она исходила от партии власти?!Однако, как только начинаешь вникать в оттенки и стиль заявления, тут же всплывают откровенно спорные моменты. Прежде всего, становится очевидно, что мы имеем дело с довольно небрежно замаскированным пропагандистским приемом – выдать желаемое за действительное. О чем идет речь? Да о том, что, если присмотреться повнимательней, не останется сомнений – вся позитивная мотивация логики Кобахидзе строится на иллюзии, будто статус кандидата в Евросоюз есть факт для Грузии решенный или неизбежный.В Грузии собираются понизить барьер для партий на выборах >>Естественно, на самом деле вопрос стоит не совсем так, чтобы не сказать совсем не так. Однако без этого звена цепочка разваливается. И выходит, что правящая партия обещает заняться совершенствованием избирательного закона, вовсе не из интересов грузинского общества и государства, а лишь чтобы "использовать" Евросоюз в интересах решения собственных проблем.Это говоря языком, которому учат в приличных семьях. Потому что острые на формулировки журналисты предпочли бы выразиться резче, прибегнув к холодящему кровь термину "шантаж". Думаю, "Резонанси" пришлось сильно закусить удила, чтобы в конечном счете проявить деликатность, написав: в оппозиции, считают, что это похоже на торги (8.07).И впрямь похоже!.. Достаточно заменить слово "стулья" в бессмертной фразе пьяного завскладом из романа "12 стульев" на "статус", как предложение тут же обретет значение сделки. К тому же довольно примитивной. Эдакого бартера, где одна из сторон беззастенчиво пытается выговорить себе льготные условия: "сегодня статус – завтра 2-процентый барьер!" Или, если поточнее: вы нам в декабре кандидатский статус, а мы в январе – избирательный барьер.Единства не будет: часть оппозиции отказалась обсуждать выполнение условий Евросовета >>Радикальная оппозиция даже вникать не стала, отрезав на корню – что тут обсуждать, если "Грузинская мечта" никогда своих обещаний не выполняет. Какие еще 2%?! – восклицает один из лидеров лейбористов Лаша Чхартишвили ("Ахали таоба", 8.07). – Они хотят в третий раз "кинуть" Евросоюз. Все у них на "после".Чхартишвили, похоже, и не заметил, как за этим популярным у затянувшего пояса народа бытовым торговым термином, он (да и не он один) невольно признал, что в самих по себе торгах ничего неадекватного не видит. Ключевое слово у него "кинуть". Беда в том, что весь наш политический спектр давно смирился с подобными иждивенческими шаблонами. Это было выражение политической воли "Мечты", остается подождать реакции европейских партнеров, – согласен аналитик Заал Анджапаридзе ("Резонанси", 8.07).То есть критику и споры вызывает поданный в упомянутой форме 2-процентный барьер, и некоторые партии, как "Граждане" или "Стратегия возрождения", отказываются принимать во всем этом участие. В то же время политическая элита, политологи, аналитики, журналисты, судя по всему, считают вполне естественным положение вещей, при котором авторы адресуют инициативу фактически европейским институтам, а не местной оппозиции."Грузинская мечта" намерена выполнить все условия Евросоюза: планы и сроки >>Если вдуматься, присутствует в подобного рода заявлениях и другой настораживающий момент – крайняя самоуверенность лидеров "Мечты". Демонстративная, даже без характерной для политических персон показной скромности. Иначе как понять утверждение, суть которого в следующем: надо будет – за месяц проведем любой закон в трех слушаниях?! А в данном случае процесс вдобавок связан с внесением конституционных изменений. Какая ж тут, прошу прощения, поляризация?! Это откровенная политическая монополия!А в условиях монопольного принятия решений, о гражданском обществе, как правило, забывают. И вот уже не только желаемое выдают за действительное, но, если угодно, и наоборот – действительное за желаемое. Присвоение Грузии европейской перспективы, – цитирует "Резонанси" (11.07) премьер-министра Ираклия Гарибашвили, – это признание достигнутого за многие годы прогресса.Складывается впечатление, будто руководство страны считает грузинских граждан неспособными трезво сопоставлять факты. Особенно, когда Ираклий Кобахидзе на создавшемся напряженном фоне без обиняков поясняет – кандидатский статус Грузии будет гарантирован, если она окажется в положении Украины (7.07). Трудно сказать, так ли это, но звучит слишком уж цинично, даже из его уст.Оппозиция ищет соратников в НПО: что будут делать партии >>Власть не отрицает, кандидатский статус позарез необходим Грузии для преодоления поляризации. "Мечта", имея большинство в парламенте, не спешила с процессом реформирования. Она, не без позитивной в целом реакции иностранных дипломатов, была уверена, что и так всего достойна, – считает политолог Рамаз Сакварелидзе (8.07). Что хуже всего, в это поверило и грузинское общество, которое в результате отказа испытало глубочайшее разочарование.Теперь "Мечте" приходится хвататься за любую возможность исправить положение. Тем более, хорошо понимая, что осуществить до декабря рекомендованные реформы абсолютно нереально. Это, по-видимому, и определяет стиль и характер последних заявлений правящей команды. Правда, из них непонятно, что же все-таки первично – статус или поляризация? Образно говоря: сначала деньги – потом стулья или наоборот?Что будет, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС? Прогноз Кобахидзе >>Хотя для кого как. Трудно не согласиться с Сакварелидзе: оппозиционные группы, ставящие целью свержение действующей власти, абсолютно не заинтересованы в снижение поляризации, и говорить с ними на эту тему – бессмысленная затея. А вот для общественности очередность, по большому счету, не имеет абсолютно никакого значения. Она с затаенной надеждой ждет, когда же, наконец, политический спектр проникнется общенациональными интересами.Если появится взаимное доверие, какая, собственно, разница – сначала деньги или сначала стулья? Важен результат.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Котэ Ингороква
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg
грузия, политика, грузинская мечта, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, конституция грузии, парламентские выборы
Многое, конечно, зависело от тональности, и потому не сразу бросалось в глаза. Каждое издание постаралось подать информацию в своем обрамлении. "Мудрее" всех поступила, пожалуй, "Сакартвелос Республика": она просто дословно процитировала заявление председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе. Надо полагать, в редакции сочли, что руководство "Мечты" придирчиво взвесило каждую фразу.
"Мы приняли следующее решение: после присвоения в декабре Грузии кандидатского статуса грузинский парламент не позднее чем в течение 1 месяца примет в трех слушаниях конституционный закон, согласно которому парламентские выборы 2024 года и все последующие будут проводиться полностью по пропорциональной системе и при 2-процентном избирательном барьере" (8-10.07).
Спрашивается, что вам еще?! Прекрасный шанс снизить уровень поляризации между партиями (общество – тема отдельная), то есть реализовать первоочередную рекомендацию Еврокомиссии. Поначалу было даже не совсем понятно, почему оппозиция встретила идею в штыки? Неужели лишь потому, что она исходила от партии власти?!
Однако, как только начинаешь вникать в оттенки и стиль заявления, тут же всплывают откровенно спорные моменты. Прежде всего, становится очевидно, что мы имеем дело с довольно небрежно замаскированным пропагандистским приемом – выдать желаемое за действительное. О чем идет речь? Да о том, что, если присмотреться повнимательней, не останется сомнений – вся позитивная мотивация логики Кобахидзе строится на иллюзии, будто статус кандидата в Евросоюз есть факт для Грузии решенный или неизбежный.
Естественно, на самом деле вопрос стоит не совсем так, чтобы не сказать совсем не так. Однако без этого звена цепочка разваливается. И выходит, что правящая партия обещает заняться совершенствованием избирательного закона, вовсе не из интересов грузинского общества и государства, а лишь чтобы "использовать" Евросоюз в интересах решения собственных проблем.
Это говоря языком, которому учат в приличных семьях. Потому что острые на формулировки журналисты предпочли бы выразиться резче, прибегнув к холодящему кровь термину "шантаж". Думаю, "Резонанси" пришлось сильно закусить удила, чтобы в конечном счете проявить деликатность, написав: в оппозиции, считают, что это похоже на торги (8.07).
И впрямь похоже!.. Достаточно заменить слово "стулья" в бессмертной фразе пьяного завскладом из романа "12 стульев" на "статус", как предложение тут же обретет значение сделки. К тому же довольно примитивной. Эдакого бартера, где одна из сторон беззастенчиво пытается выговорить себе льготные условия: "сегодня статус – завтра 2-процентый барьер!" Или, если поточнее: вы нам в декабре кандидатский статус, а мы в январе – избирательный барьер.
Радикальная оппозиция даже вникать не стала, отрезав на корню – что тут обсуждать, если "Грузинская мечта" никогда своих обещаний не выполняет. Какие еще 2%?! – восклицает один из лидеров лейбористов Лаша Чхартишвили ("Ахали таоба", 8.07). – Они хотят в третий раз "кинуть" Евросоюз. Все у них на "после".
Чхартишвили, похоже, и не заметил, как за этим популярным у затянувшего пояса народа бытовым торговым термином, он (да и не он один) невольно признал, что в самих по себе торгах ничего неадекватного не видит. Ключевое слово у него "кинуть". Беда в том, что весь наш политический спектр давно смирился с подобными иждивенческими шаблонами. Это было выражение политической воли "Мечты", остается подождать реакции европейских партнеров, – согласен аналитик Заал Анджапаридзе ("Резонанси", 8.07).
То есть критику и споры вызывает поданный в упомянутой форме 2-процентный барьер, и некоторые партии, как "Граждане" или "Стратегия возрождения", отказываются принимать во всем этом участие. В то же время политическая элита, политологи, аналитики, журналисты, судя по всему, считают вполне естественным положение вещей, при котором авторы адресуют инициативу фактически европейским институтам, а не местной оппозиции.
Если вдуматься, присутствует в подобного рода заявлениях и другой настораживающий момент – крайняя самоуверенность лидеров "Мечты". Демонстративная, даже без характерной для политических персон показной скромности. Иначе как понять утверждение, суть которого в следующем: надо будет – за месяц проведем любой закон в трех слушаниях?! А в данном случае процесс вдобавок связан с внесением конституционных изменений. Какая ж тут, прошу прощения, поляризация?! Это откровенная политическая монополия!
А в условиях монопольного принятия решений, о гражданском обществе, как правило, забывают. И вот уже не только желаемое выдают за действительное, но, если угодно, и наоборот – действительное за желаемое. Присвоение Грузии европейской перспективы, – цитирует "Резонанси" (11.07) премьер-министра Ираклия Гарибашвили, – это признание достигнутого за многие годы прогресса.
Складывается впечатление, будто руководство страны считает грузинских граждан неспособными трезво сопоставлять факты. Особенно, когда Ираклий Кобахидзе на создавшемся напряженном фоне без обиняков поясняет – кандидатский статус Грузии будет гарантирован, если она окажется в положении Украины (7.07). Трудно сказать, так ли это, но звучит слишком уж цинично, даже из его уст.
Власть не отрицает, кандидатский статус позарез необходим Грузии для преодоления поляризации. "Мечта", имея большинство в парламенте, не спешила с процессом реформирования. Она, не без позитивной в целом реакции иностранных дипломатов, была уверена, что и так всего достойна, – считает политолог Рамаз Сакварелидзе (8.07). Что хуже всего, в это поверило и грузинское общество, которое в результате отказа испытало глубочайшее разочарование.
Теперь "Мечте" приходится хвататься за любую возможность исправить положение. Тем более, хорошо понимая, что осуществить до декабря рекомендованные реформы абсолютно нереально. Это, по-видимому, и определяет стиль и характер последних заявлений правящей команды. Правда, из них непонятно, что же все-таки первично – статус или поляризация? Образно говоря: сначала деньги – потом стулья или наоборот?
Хотя для кого как. Трудно не согласиться с Сакварелидзе: оппозиционные группы, ставящие целью свержение действующей власти, абсолютно не заинтересованы в снижение поляризации, и говорить с ними на эту тему – бессмысленная затея. А вот для общественности очередность, по большому счету, не имеет абсолютно никакого значения. Она с затаенной надеждой ждет, когда же, наконец, политический спектр проникнется общенациональными интересами.
Если появится взаимное доверие, какая, собственно, разница – сначала деньги или сначала стулья? Важен результат.
По материалам грузинской прессы
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции