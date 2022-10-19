https://sputnik-georgia.ru/20221019/zakoldovannyy-krug-ili-zharkaya-osen-dlya-natsdvizheniya-271448916.html

"Заколдованный круг", или "Жаркая осень" для "Нацдвижения"

"Заколдованный круг", или "Жаркая осень" для "Нацдвижения"

Последние несколько недель атмосфера в главной грузинской оппозиционной партии накаляется день ото дня. При этом разлад, по мнению колумниста Sputnik, не сулит... 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T12:01+0400

2022-10-19T12:01+0400

2022-10-19T12:01+0400

грузия

политика

аналитика

давид кезерашвили

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

ника мелия

колумнисты

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Никогда не считал себя поклонником, тем более сторонником "Единого национального движения". С небольшой оговоркой: некоторые (не все) декларируемые им нововведения, реформы и стратегические ориентиры, в принципе, заслуживали поддержки. Но в местной политической действительности декларации, к сожалению, мало что значат. Ну а методы…Тоталитарные методы, к которым, будучи у власти, часто прибегали лидеры националов, и исполнители их прихоти порождали искреннее негодование и протест. Признаюсь, тогда на митинг в поддержку Бидзины Иванишвили я первый и единственный раз в жизни отправился не как профессиональный журналист, а как возмущенный гражданин.Насколько эффективно распорядилась доверием избирателей победившая "Грузинская мечта" – тема другого разговора. Многих покоробило то, что новая сила, образно говоря, сохранила политическую жизнь павшему противнику (кстати, впервые в современной грузинской истории). Объяснений политологи находили несколько: твердая позиция и давление Запада; задумка (весьма удачная) использовать националов как "страшилку" – если не мы, то опять они; ну и фон для сравнения – плохое лучше худшего, ставший избирательным принципом последних лет.У всего из перечисленного есть своя логика и право на существование. Хотя бы потому, что факторы эти с лихвой себя окупили, на третий срок сохранив "Мечте" рычаги власти. "Нацдвижение" же своей закостенелой тактикой и сумбурными телодвижениями все эти годы вольно или невольно подыгрывало правящей команде, выхолащивая из политической жизни само понятие здоровой конкуренции.Цирк или клевета? Противостояние Топуридзе с лидером "Нацдвижения" набирает обороты >>ЕНД так и не сумело перестроиться и найти свое новое место, оставшись на выборном ринге лишь удобным спарринг-партнером для "Мечты". Роль оппозиции, заметим, ничуть не легче и не проще бремени власти. Подчас даже требует большей изобретательности, гибкости, приверженности новому. А расправившие плечи и опьяненные жаждой реванша националы, к сожалению, не продвинулись дальше желания силовыми методами вернуть власть и всевозможных уличных перформансов и провокаций.Оказавшись в оппозиции, партия тем самым лишила себя какой-либо весомой идеологической опоры и как политическая сила встала на путь неизбежной деградации. Все это время она делает ставку лишь на переменчивые и зыбкие эмоциональные мотивы. То старается разжечь протест из ошибок оппонента, часто прибегая к беззастенчивым фальсификациям. То обращается к бойкоту, априори не несущему в себе ничего конструктивного. То берет за основу стратегической линии освобождение своего неформального лидера или требование принять закон, направленный исключительно против одной личности, которую считает главным противником...Подобный эмоционально-протестный стиль вызывает симпатии у определенной части грузинского общества, однако назвать подобное отношение политической поддержкой трудно. Не потому ли сегодня рейтинг партии заметно упал и, как считают аналитики, держится только на магии имени Михаила Саакашвили?Глава фракции "Нацдвижения" в сакребуло Батуми ушел с поста >>Который, между прочим, даже если не брать в расчет другие обвинения, незаконно пересек две государственные границы. Надо думать, отнюдь не из спортивного интереса. А если выдать такой поступок за шалость, он и вовсе не имеет ничего общего с поведением серьезного политика. Однако борьба группировок внутри партии идет, по мнению экспертов, именно за благорасположение отбывающего наказание экс-президента.Как считают многие, судьба ее целостности зависит сегодня от его… молчания. Поддержка традиционного электората националов зависит о того, на сторону какой из группировок встанет Саакашвили. И пока он молчит… Однако борьба за партийные финансы, находящиеся в руках Давида Кезерашвили, уже в разгаре. Острые на перо журналисты окрестили их жаргонным термином "общак" ("Сакартвелос Респулика", 10-11.10).На публике лидеры "Нацдвижения" стараются сгладить обострившиеся конфликты, однако факты свидетельствуют о другом. Недавно одно из наиболее последовательных оппозиционных печатных изданий неожиданно опубликовало компромат на Нику Мелия ("Ахали таоба", 7.10). Речь идет о почти полуторамиллионных расходах на содержание председателя ЕНД. Автомобилистов, мне кажется, могут особо впечатлить 4 тонны бензина на поездки!..Внутренние разборки "Нацдвижения" никому не интересны - Каладзе >>На Мелия нетрудно наговорить что угодно, благо у него репутация агрессивного политика. Однако обнародованные цифры выглядят настолько неубедительно, что даже лидеры "Мечты" предпочли особенно ими не размахивать. Зато политологи не исключают, что главный финансист оппозиции, объявленный в Грузии в розыск Давид Кезерашвили, затеял в партии собственную игру. И в основе ее, как всегда, лежит расчет на эмоции.Вся грязь, которую "Нацдвижение" пыталось укоренить в обществе, оказалась внутри него самого – обида, месть, противостояние друг другу и охота за деньгами ("Резонанси", 28.09). Политолог Заал Анджапаридзе считает, что среди националов нет лидера, способного вывести партию из положения, в которое она себя загнала радикальной повесткой дня. Похоже, анонсируя "жаркую осень", оппозиция обрекла на "жаркие деньки", прежде всего, себя. А ведущая сила ее – ЕНД – добровольно поместила себя в "заколдованный круг".Собственно, таков удел любого политического объединения, заточенного под одного конкретного человека. Стоит слегка отодвинуть его в сторону, как оно тут же теряет мобильность, гибкость и маневренность. А со сменой лидера, из-за отсутствия навыков и традиций коллективного руководства, в нем развиваются хаотические процессы. Это болезнь не только националов, но и всего нашего политического спектра. Уходят лидеры – распадаются партии. Мы уже не раз проходили через этот процесс, наносящий ущерб всему нашему обществу в целом, не позволяя утвердить в нем здоровую политическую преемственность."Нацдвижение" исчерпало себя" - оппозиционер выступает за распад партии >>Примечательную фразу на судебном процессе обронил на этот счет Ника Гварамия, за что был подвергнут всеобщей обструкции. Отбросив электоральные экивоки, он заявил, что грузинское общество назначило оппозицию козлом отпущения. Утверждение, в принципе, спорное, однако вряд ли стоит оспаривать его продолжение – если кто и слаб, то общество, частью которого является оппозиция.Перефразировав известную фразу дипломата и философа графа де Местра, можно сказать: каждое общество достойно такой оппозиции, какой оно заслуживает. Опыт истории свидетельствует – наличие любой реальной оппозиции лучше ее отсутствия. Так что, даже самым ярым противникам "Нацдвижения" не стоит злорадствовать по поводу возможного развала этой глубоко скомпрометировавшей себя перед грузинским обществом партии."Моральное разложение и политический кризис" – оппозиционер о ситуации в "Нацдвижении" >>Нравится это кому-то или нет, включая автора эссе, но давайте честно признаем – сегодня альтернативы "Национальному движению" как реальной оппозиционной силе в Грузии нет. А раскол, как считают некоторые эксперты, может превратить ее в мелкие, не имеющие веса оппозиционные группы, мечтой которых станет одоление избирательного барьера.Должен же быть в стране кто-то, способный в случае необходимости хоть как-то ощутимо одернуть власть?! Не дать правящей партии скатиться в болото однопартийной эйфории, чтобы бесславно завершить дни политическим суицидом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, аналитика, давид кезерашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, ника мелия, колумнисты