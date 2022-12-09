https://sputnik-georgia.ru/20221209/strasti-po-saakashvili-ili-meditsinskiy-detektiv-s-nepredskazuemoy-razvyazkoy-272853586.html

Страсти по Саакашвили, или Медицинский детектив с непредсказуемой развязкой

Страсти по Саакашвили, или Медицинский детектив с непредсказуемой развязкой

Взаимоисключающие версии вокруг самочувствия Михаила Саакашвили так плотно обволокли конкретные медицинские показания, что нейтрально настроенные аналитики и... 09.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-09T11:07+0400

2022-12-09T11:07+0400

2022-12-09T11:07+0400

грузия

политика

аналитика

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

грузинская мечта

колумнисты

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Состояние здоровья бывшего президента увязло во всевозможных пересудах, превращаясь на глазах в инструмент политической борьбы. Кто-то не прочь с его помощью самоутвердиться, и свидетельство тому – разброд, начавшийся внутри "Нацдвижения". Вахтанг Дзабирадзе считает, что фаворита на намечающихся выборах председателя партии определит именно отношение к вопросу перевода Саакашвили на лечение за рубеж.Впрочем, по мнению политолога, радикальное крыло вряд ли действительно заинтересовано в таком решении. Ведь у него тогда попросту не останется тем, чтобы громко заявлять о себе. Сейчас радикалы выдвигают в качестве компромата даже процесс лечения экс-президента, обвиняя власть в том, что его сознательно травят в клинике, куда он в настоящее время переведен. Иной раз, почитав прессу, трудно отделаться от ощущения: кое-кого Саакашвили, возможно, устраивает именно в роли жертвы. А здоровье его представляет интерес исключительно как фактор политический.Политические наслоения настолько все замутили, что мы становимся свидетелями создания чего-то, наподобие детектива с запутанным сюжетом и нарочито выраженной медицинской составляющей. Неправительственная организация "Эмпатия" уже представила 300-страничное медицинское заключение. Причем, сделала это… в украинском посольстве. Как говорится, обставлено тонко, со вкусом, в полном соответствии с жанром.Суд рассмотрит вопрос отсрочки наказания Саакашвили в конце недели >>Правда, некоторый диссонанс вносит оценка опытного реаниматолога Вахтанга Калоиани, который деликатно заметил – информации недостаточно, чтобы разглядеть драматизм ситуации. Аналитик Гия Абашидзе в этом плане менее сдержан: заключение врачей, собранных НПО "Эмпатия", настолько противоречиво, что допускает любые интерпретации и не может быть воспринято всерьез. Вдобавок, сделав упор на отравлении, врачи по какой-то загадочной причине не приложили к документу акт токсикологической экспертизы.Чего же в этом случае прикажете ждать от политических персон без специального образования? Не может больной средней тяжести так долго находиться в больнице, приводит довольно странный с медицинской точки зрения аргумент Паата Закарейшвили. Отчего же? – усмехается лидер "Альянса правых" Сосо Шатберашвили, – он ведь там, как на курорте.Еще больше запутывает и без того навороченный сюжет Нино Бурджанадзе: Саакашвили создал проблемы Бидзине Иванишвили, и потому тот его… арестовал! Похоже, нас пытаются приучить к мысли, что Саакашвили не пробирался в Грузию нелегально (по явно сомнительным мотивам), понятия не имел о том, что он здесь давно объявлен в розыск?! Эдакое, неведение на голубом глазу.Заседание по делу об отсрочке наказания Саакашвили может пройти в больнице >>Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе ведет себя более дальновидно, чем бывшая спикер парламента. Будучи опытным юристом, он понимает деликатность ситуации и, не выдвигает аргументов, а, облачившись в мантию политика, просто требует – Саакашвили должен быть… освобожден! На всякий случай оппозиция решила "подставить" и президента. Она упрямо давит на Саломе Зурабишвили, хотя для всех очевидно – та, даже появись у нее подобное желание, не может помиловать заключенного, судебный процесс над которым не завершен.А как реагирует на все это правящая команда? По мнению большинства экспертов, власть как раз больше других заинтересована, чтобы с арестантом №1 все было в ажуре. В конце концов, лидеры "Грузинской мечты" не могут не сознавать, что это влияет на их имидж в глазах международной общественности. Вдобавок, считает Рамаз Сакварелидзе, власти нужен активный Саакашвили, чтобы можно было при необходимости опять сделать из него "пугало" для избирателей.Впрочем, не только это. В прессе активно муссируется предположение о том, что грзинское руководство готово вести торги по поводу освобождения Саакашвили в обмен на присвоение стране статуса кандидата в Евросоюз. Есть также версия, что он может быть отпущен за рубеж в случае договоренности с оппозицией о примирении. Тем не менее, большинство комментаторов считают, что подобные разговоры не имеют под собой оснований. Хотя бы по той причине, что связывать их с именем Саакашвили по меньшей мере несерьезно.Что повлияло на состояние здоровья Саакашвили? Ответ врача >>Если задуматься, то гораздо примечательней позиция грузинского общества, которое, несмотря на отчаянные усилия лидеров "Нацдвижения", практически не проявляет интереса к судьбе как-никак бывшего президента страны. Разочаровалось и не верит в силу протеста? Но даже в сверхавторитарном Иране власть была вынуждена под давлением общественности пообещать изменения в законе об обязательном ношении пиджаба женщинами.Это к тому, что протест обладает огромной силой, если он возник естественным путем, идет снизу и отвечает общественным интересам. А у нас рассуждения, толки и торги детективной драмы вокруг Саакашвили так и не вышли за рамки внутренних разборок грузинской политической элиты. Что, кстати, лишний раз подтверждает узость и скудость ее политического мышления.Исход сюжета непредсказуем, потому что до сих пор нет ответа на главный вопрос: позволяет ли состояние здоровья Саакашвили отбывать наказание в той форме, какую ему избрал грузинский суд? За наукообразными терминами западных светил и 300-страничными опусами местных медиков непонятым остается – как бы сказать попроще – что болит?Народный защитник Грузии рекомендует суду отсрочить наказание Саакашвили >>Перепады эмоций по отношению к Михаилу Саакашвили огромные – от ненависти и злорадства до рецидивов фанатичного почитания. Но тут как никогда важен объективный и честный ответ. Вовсе не потому, что он бывший президент Грузии. Не потому, что Саакашвили популярная фигура, обладающая удивительным умением навязывать себя всеобщему вниманию. Для закона это не имеет, точнее, не должно иметь никакого значения.Все это важно по элементарной причине: государство и каждый из нас несет ответственность за всех граждан, включая тех, кто временно выпал из общественной обоймы и отбывает наказание.Правда, сказать про Саакашвили, что он выпал из обоймы и находится на обочине политического процесса, язык не повернется. Будучи в заключении, он, тем не менее, весьма активно реагирует на события, выступает с комментариями, остро критикует оппонентов, выдает рекомендации единомышленникам. Газеты чуть ли ни ежедневно муссируют его имя и печатают фото. Глава Минюста: Саакашвили вредит сам себе>> Если быть до конца откровенным, это не очень вяжется с бесконечными заявлениями об утрате им дееспособности. Вдобавок, радикальная оппозиция, словно намеренно ставит вопрос таким боком, чтобы любое возможное послабление в отношении него заведомо воспринималось не как проявление гуманности, а как ее безоговорочная победа над действующей властью.Вот почему общественности, в отличие от политической элиты, необходим объективный, четкий и лаконичный диагноз о самочувствии Михаила Саакашвили. Причем, на всем понятном, общедоступном, а не наукообразном языке.У детективного жанра есть своя специфика: когда развязка чересчур затягивается, интерес к сюжету неминуемо пропадает. К тому же у грузинского общества масса других неотложных дел и забот.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта, колумнисты