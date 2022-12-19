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Микаутадзе рассказал еврокомиссару об энергопотенциале Грузии

Микаутадзе рассказал еврокомиссару об энергопотенциале Грузии

Стороны обсудили двусторонние проекты Грузии и Евросоюза, а также сближение законодательной базы Грузии с европейским законодательством 19.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Проект прокладки высоковольтного электрокабеля между Грузией и Европой по дну Черного моря и потенциал Грузии в направлении гидро- и других обновляемых энергоресурсов стали главными темами обсуждения замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. Микаутадзе и Симсон провели переговоры в Вене. Стороны обсудили двусторонние проекты Грузии и Евросоюза, а также сближение законодательной базы Грузии с европейским законодательством. Особое внимание было уделено проекту прокладки высоковольтного электрокабеля, который должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро, сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.Министр рассказал, когда начнется прокладка электрокабеля из Грузии в Европу по морю>>Стороны отметили, что этот проект имеет стратегическое значение для Евросоюза и стран Южного Кавказа. Кроме того, был отмечен потенциал Грузии – страны с богатыми гидро- и других обновляемых энергоресурсам. Было подчеркнуто, что Грузия сможет поставлять соседним странам избытки электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. Микаутадзе заявил, что правительство Грузии приветствует визит еврокомиссара Симсон в Грузию для продолжения активного и плодотворного сотрудничества с Еврокомиссией. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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