https://sputnik-georgia.ru/20221219/mikautadze-rasskazal-evrokomissaru-ob-energopotentsiale-gruzii---273194230.html
Микаутадзе рассказал еврокомиссару об энергопотенциале Грузии
Микаутадзе рассказал еврокомиссару об энергопотенциале Грузии
Стороны обсудили двусторонние проекты Грузии и Евросоюза, а также сближение законодательной базы Грузии с европейским законодательством 19.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-19T13:14+0400
2022-12-19T13:14+0400
2022-12-19T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Проект прокладки высоковольтного электрокабеля между Грузией и Европой по дну Черного моря и потенциал Грузии в направлении гидро- и других обновляемых энергоресурсов стали главными темами обсуждения замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. Микаутадзе и Симсон провели переговоры в Вене. Стороны обсудили двусторонние проекты Грузии и Евросоюза, а также сближение законодательной базы Грузии с европейским законодательством. Особое внимание было уделено проекту прокладки высоковольтного электрокабеля, который должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро, сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.Министр рассказал, когда начнется прокладка электрокабеля из Грузии в Европу по морю>>Стороны отметили, что этот проект имеет стратегическое значение для Евросоюза и стран Южного Кавказа. Кроме того, был отмечен потенциал Грузии – страны с богатыми гидро- и других обновляемых энергоресурсам. Было подчеркнуто, что Грузия сможет поставлять соседним странам избытки электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. Микаутадзе заявил, что правительство Грузии приветствует визит еврокомиссара Симсон в Грузию для продолжения активного и плодотворного сотрудничества с Еврокомиссией. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ромео микаутадзе, тбилиси, европа, черное море, еврокомиссия
экономика, грузия, новости, ромео микаутадзе, тбилиси, европа, черное море, еврокомиссия
Микаутадзе рассказал еврокомиссару об энергопотенциале Грузии
13:14 19.12.2022 (обновлено: 13:24 19.12.2022)
Стороны обсудили двусторонние проекты Грузии и Евросоюза, а также сближение законодательной базы Грузии с европейским законодательством
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Проект прокладки высоковольтного электрокабеля между Грузией и Европой по дну Черного моря и потенциал Грузии в направлении гидро- и других обновляемых энергоресурсов стали главными темами обсуждения замминистра экономики Грузии Ромео Микаутадзе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Микаутадзе и Симсон провели переговоры в Вене.
Стороны обсудили двусторонние проекты Грузии и Евросоюза, а также сближение законодательной базы Грузии с европейским законодательством.
Особое внимание было уделено проекту прокладки высоковольтного электрокабеля, который должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро, сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.
Стороны отметили, что этот проект имеет стратегическое значение для Евросоюза и стран Южного Кавказа.
Кроме того, был отмечен потенциал Грузии – страны с богатыми гидро- и других обновляемых энергоресурсам. Было подчеркнуто, что Грузия сможет поставлять соседним странам избытки электроэнергии, полученной из возобновляемых источников.
Микаутадзе заявил, что правительство Грузии приветствует визит еврокомиссара Симсон в Грузию для продолжения активного и плодотворного сотрудничества с Еврокомиссией.
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