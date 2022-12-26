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"Нашу страну мы любим больше" – премьер Грузии ответил на призывы из Украины
"Нашу страну мы любим больше" – премьер Грузии ответил на призывы из Украины
Глава правительства Грузии назвал заявления некоторых представителей власти Украины неприятными 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T12:09+0400
2022-12-26T12:09+0400
2022-12-26T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Наша главная задача – это защита наших национальных интересов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии ежегодной встречи глав дипломатических представительств Грузии за рубежом "Конференция послов 2022". Глава грузинского правительства назвал "неприятными" заявления некоторых представителей власти Украины, но при этом добавил, что не желает делать излишних комментариев на эту тему. Представители Украины не раз призывали Грузию к открытию второго фронта. По словам премьера, роль послов в этом плане особенная и важная: они должны правильно донести до стран, в которых представляют интересы Грузии, позицию официального Тбилиси и правильно представить интересы своей страны. "Это важно, чтобы правильно и эффективно справиться с этой дезинформационной кампанией, которая, к сожалению, исходит не только от нашей страны, но и от других стран. Мы прекрасно понимаем, что это "оркестрованная атака" на национальные интересы нашей страны. Поэтому на эту атаку, на эту дезинформацию необходимы ответные действия", – подчеркнул он. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий гарибашвили, политика, грузия, новости, алексей арестович, украина
"Нашу страну мы любим больше" – премьер Грузии ответил на призывы из Украины
12:09 26.12.2022 (обновлено: 13:02 26.12.2022)
Глава правительства Грузии назвал заявления некоторых представителей власти Украины неприятными
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Наша главная задача – это защита наших национальных интересов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии ежегодной встречи глав дипломатических представительств Грузии за рубежом "Конференция послов 2022".
Глава грузинского правительства назвал "неприятными" заявления некоторых представителей власти Украины, но при этом добавил, что не желает делать излишних комментариев на эту тему. Представители Украины не раз призывали Грузию к открытию второго фронта.
"Наша главная задача – это зашита наших собственных национальных интересов. Я не раз говорил и мы доказали это нашей политикой, нашими действиями, что мы, естественно, уважаем суверенитет каждой страны, мы уважаем все страны, но мы любим нашу страну больше всех. И, соответственно, обязанностью всех нас, в первую очередь, является защита интересов нашей страны", – сказал Гарибашвили.
По словам премьера, роль послов в этом плане особенная и важная: они должны правильно донести до стран, в которых представляют интересы Грузии, позицию официального Тбилиси и правильно представить интересы своей страны.
"Это важно, чтобы правильно и эффективно справиться с этой дезинформационной кампанией, которая, к сожалению, исходит не только от нашей страны, но и от других стран. Мы прекрасно понимаем, что это "оркестрованная атака" на национальные интересы нашей страны. Поэтому на эту атаку, на эту дезинформацию необходимы ответные действия", – подчеркнул он.
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.
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