https://sputnik-georgia.ru/20230119/vakhtanga-kikabidze-pokhoronili-na-veriyskom-kladbische-274073209.html

Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище

Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище

Вынос гроба состоялся из Большого концертного зала Тбилиси 19.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Легендарного грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронили 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с членами семьи, согласно его завещанию. Гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе прошла 17 и 18 января в Кашветском храме Святого Георгия на проспекте Руставели, напротив здания парламента. Вынос гроба состоялся из Большого концертного зала Тбилиси (Филармония), откуда его провожали аплодисментами.За эти дни проститься с легендарным певцом пришли тысячи людей. До кладбища, которое расположено относительно не далеко от Верийского кладбища, гроб несли на руках. Певец, киноактёр, режиссёр, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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