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Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище
Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище
Вынос гроба состоялся из Большого концертного зала Тбилиси 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T16:16+0400
2023-01-19T16:16+0400
2023-01-19T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Легендарного грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронили 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с членами семьи, согласно его завещанию. Гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе прошла 17 и 18 января в Кашветском храме Святого Георгия на проспекте Руставели, напротив здания парламента. Вынос гроба состоялся из Большого концертного зала Тбилиси (Филармония), откуда его провожали аплодисментами.За эти дни проститься с легендарным певцом пришли тысячи людей. До кладбища, которое расположено относительно не далеко от Верийского кладбища, гроб несли на руках. Певец, киноактёр, режиссёр, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вахтанг кикабидзе, грузия, новости, тбилиси, культура
Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище
16:16 19.01.2023 (обновлено: 16:20 19.01.2023)
Вынос гроба состоялся из Большого концертного зала Тбилиси
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Легендарного грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронили 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с членами семьи, согласно его завещанию.
Гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе прошла 17 и 18 января в Кашветском храме Святого Георгия на проспекте Руставели, напротив здания парламента. Вынос гроба состоялся из Большого концертного зала Тбилиси (Филармония), откуда его провожали аплодисментами.
За эти дни проститься с легендарным певцом пришли тысячи людей. До кладбища, которое расположено относительно не далеко от Верийского кладбища, гроб несли на руках.
Певец, киноактёр, режиссёр, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет.